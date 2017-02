Recta final de preliminares

Ya se otea la semifinal del concurso en el horizonte. Hoy se celebrará la cuarta sesión de preliminares y mañana quedará todo visto para la sentencia del jurado. Aunque es cierto que todavía no han presentado su proyecto once agrupaciones y aún queda tela por cortar, ya hay claros aspirantes a puestos de semifinal. De entre las seis murgas que actuarán hoy, y las cinco que lo harán mañana, saldrán otros tantos semifinalistas. O sea, hay que seguir atentos al escenario, a pantallas y receptores de radio porque esta primera fase del concurso aún da un poco más de sí.

Las Polichinelas

Las chicas de Las Polichinelas serán las encargadas de abrir la penúltima sesión del concurso de murgas del carnaval de Badajoz (COMBA). Esta agrupación lleva tres años participando, pero durante algún tiempo estuvieron a punto de no encadenar una cuarta participación en 2017, por ciertos contratiempos que complicaron la preparación de su actuación. Finalmente y tras realizar un gran esfuerzo, pisarán de nuevo las tablas de López. Y confiesan que eso ya es un premio para ellas. Aunque no renuncian a hacer un buen papel, y a tratar de dejar un buen sabor de boca en el público, tal y como hicieron en 2016 con sus ancianas cotillas. En cuanto a la formación del grupo, señalan una baja, la de Cristina Corral, y una incorporación, la de María Gil. Y a propósito de su repertorio, adelantan que le cantarán, más que nunca, al tipo, pero que ello no les impedirá hacer referencia a múltiples temas de la actualidad local y nacional. Estilísticamente, se ven menos críticas que el año pasado, pero más divertidas. Así que su principal objetivo con este proyecto, bautizado con el nombre de las Polichinelas dan la vara, es arrancar un buen puñado de sonrisas.

Murguer Queen

Murguer Queen será la segunda de las dos murgas femeninas que se subirán en el día de hoy a las tablas de López de Ayala. Retornan al concurso después de un año de ausencia. Y lo hacen con 20 componentes y un proyecto que han bautizado como Déjalo, que ya lo recojo yo. En su alumbramiento han participado todas ellas, realizando un trabajo cooperativo. Y manifiestan una gran satisfacción porque les gusta mucho el resultado del espectáculo que llevan meses preparando. Centrarán su repertorio en el tipo, especialmente, aunque también harán alusión a temas de actualidad. Y adelantan que en el escenario tendrán «mucha esencia del Carnaval de Badajoz».

Esto está ganao

A la murga Esto está ganao le faltó poco para conseguir el máximo galardón del COMBA en 2016. Quedaron segundos, con su proyecto de La leyenda de la nave de los desertores, lo que sería muy sorprendente si no fuese porque, si bien es cierto que era su primer año como agrupación, también lo es que la mayoría de los miembros que integran sus filas son veteranos en las tablas. Podríamos decir que esta murga es el resultado de la fusión de dos mitades de las ya extintas agrupaciones de los Niños y los Murallitas. Y de dos murgas punteras del Carnaval de Badajoz, solo podía salir una nueva formación con capacidad para competir también al máximo nivel. Manifiestan que, para ellos, lo más importante de la actuación «es el repertorio, hacer un buen cuplé y encajar un buen chiste», y que «priman eso por encima de otras cuestiones». Han sufrido este año la baja de Alfonso López, y cuentan con dos nuevas incorporaciones, que son las de Alberto García y Juan Jesús Montalvo.

La Mascarada

Justo después del descanso de esta cuarta sesión de preliminares, le llegará el turno a la Mascarada. La murga almendralejense retorna este año a las tablas del López de Ayala, después de ausentarse del COMBA en 2016. El año pasado participaron solamente en el concurso de carnaval Mérida, después de cerca de dos décadas -que se dice pronto- haciendo lo propio en Badajoz (no en vano, son una de las murgas que suman más participaciones en el COMBA). Este año, en cambio harán doblete, y estarán en los certámenes carnavaleros de ambas ciudades. Ello les permitirá exprimir al máximo el carnaval. Pero antes de poder saborear esa miel del disfrute carnavalero, hay que señalar que han tenido que trabajar más intensamente de lo habitual en su espectáculo, hasta el punto de preparar un repertorio mucho más extenso que el resto de murgas, dado que tienen que adecuarse a dos ciudades distintas y presentar en ambos concursos algunos temas originales e inéditos. Del grupo antiguo, y del que pisó el López por última vez (en 2015), solo quedan Pedro Cruz, Güito, Juanito y Vaca. El resto de componentes se incorporaron entre el año pasado y el presente. Aunque son de Almendralejo, no solo participarán en el Carnaval de Badajoz durante el tiempo que dure el concurso, sino también después, cuando presentarán su proyecto en varios establecimientos de la ciudad a lo largo del domingo y lunes de carnaval.

Los Taifas

Los Taifas se presentan con una plantilla algo renovada. Han sufrido cinco bajas, y cuentan con la incorporación de dos componentes, Diego Morcillo, que es nuevo en las lides murgueras, y David Méndez, que ya salió con el grupo el año en que presentaron su proyecto del establecimiento de Kebabs. Los autores de su repertorio son Carlos Solís, Diego Morcillo, Kiko Camacho, Jaime Sampedro y Fran Pérez. Y los responsables de la escenografía y el tipo, José Miguel Hereda, David Méndez y Sergio Cantero. No se obsesionan con triunfar en el concurso. Se conforman con ir evolucionando poco a poco, para poder crecer y conectar, cada año, con un público más amplio. En su repertorio han tratado de incluir temas variados, para tocar, aunque solo sea tangencialmente, muchos aspectos de la actualidad. También centrarán buena parte de su tiempo sobre las tablas en un tipo acerca del que no revelan nada más que la pista que ofrece el nombre con que han bautizado su proyecto, que es Los Taifas pierden el norte.

Los Espantaperros

Como colofón de esta cuarta jornada de preliminares llegarán Los Espantaperros, que serán los encargados de cerrar la sesión murguera del día. Son un grupo que, durante su no demasiado extensa trayectoria, han conseguido situarse en puestos importantes del escalafón, hasta el punto de que lograron convertirse en ganadores del COMBA en su segundo año de participación, con su disfraz de dientes. Este año cuentan con 20 componentes, de los cuales solo 13 cantarán y tocarán, mientras que los otros 7 asumirán el papel de figurantes. Han sufrido dos bajas, las de Juanpe y Francis, y cuentan con un nuevo componente, Juan Seller. La preparación del proyecto ha sido realizada de modo cooperativo. Y adelantan que en su actuación podrá comprobarse cómo siguen siendo fieles a su estilo. Estrenarán, además, su propio artefacto durante el desfile del domingo, el Espantamión (también conocido como Espanta-móvil-Cablex).