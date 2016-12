Y los Reyes Magos llegan al pleno

Los Reyes Magos y Papá Noel se colaron ayer sin quererlo en el pleno municipal. Una moción de Podemos Recuperar Badajoz, que respaldaron el PSOE y Ciudadanos, pidiendo al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que dictara un bando para concienciar sobre la importancia de que durante estas fiestas los niños no reciban juguetes sexistas, fomentando así entre ellos valores como la igualdad y solidaridad, ocupó más de 40 minutos del debate. Fragoso recordó que los bandos son competencia exclusiva del alcalde y rechazó la petición de la oposición al considerar que la iniciativa de Podemos, más allá del mensaje de romper estereotipos --que aseguró compartir—, tenía como fin «cargarse» una tradición al llevar a un foro público la cuestión de quién regalan los juguetes en Navidad. “Con la ilusión de los niños no se juega”, reprochó el alcalde a la concejala de Podemos Amparo Hernández, encargada de defender la moción. Ésta por su parte, negó que la intención de su grupo fuera otra que sensibilizar sobre la igualdad y criticó que Fragoso lo hubiera elevado a la categoría de «conspiración».

La representante de Podemos propuso entonces que se hiciese una declaración institucional, pero sin el respaldo de toda la corporación municipal no se puede realizar. Ricardo Cabezas, por el PSOE, y Julia Timón, por Ciudadanos, consideraron una buena iniciativa la de Podemos, pero aunque se aprobó, sin el respaldo del alcalde, no habrá bando en este sentido. A lo que sí se comprometió Fragoso, una vez pasada la Navidad, es a acordar con todos los grupos acciones para fomentar entre los niños estos valores, “porque debe ser un mensaje educativo a lo largo del año y porque hacerlo ahora es cargarnos un mensaje de ilusión”, reiteró. El alcalde les invitó a que hagan un comunicado conjunto. B. C.