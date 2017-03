El sobrino de Luis García Borruel sale de la comisaría de Badajoz tras ser detenido

Sobre las 12.17 horas de hoy, Antonio García Borruel, sobrino de Luis García Borruel, ha sido puesto en libertad. Ha salido de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional y ha declarado que no entiende la acción de los agentes por la que le han detenido, una vez que había dejado a sus hijos en el colegio. Además, ha aclarado que no había recibido ni ninguna citación ni de la policía ni del juzgado y recuerda que, el 12 de diciembre, interpuso una denuncia en la policía y, tres meses después, no sabe nada de la misma.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta mañana a Antonio García Borruel, sobrino del portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García Borruel, cuando dejaba a sus hijos en el colegio, entre Las Josefinas y la Aneja, según ha podido saber este diario. Según fuentes conocedoras del caso, había una orden de búsqueda para que acudiera a declarar a la comisaría y no se había personado, un dato que aún está pendiente de confirmar.

Antonio García Borruel fue denunciado por el ayuntamiento de Badajoz por posibles injurias, amenazas, calumnias, falsificación en documento público y revelación de secreto, a raíz de que acusara al PP y al ayuntamiento en redes sociales de supuestas irregularidades. La Fiscalía abrió diligencias y las pasó al juez.

Ha sido el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el que ha emitido la orden de búsqueda para citarlo y tomarle declaración después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de delito de injurias, amenazas, calumnias, falsificación de documento y revelación de secreto en relación a comentarios vertidos en redes sociales. Cabe recordar que la Fiscalía también investiga la denuncia hecha por Antonio García-Borruel sobre una presunta trama de financiación y daños en el patrimonio.