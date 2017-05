Solicitantes de plazas del Plan de Empleo Social de Badajoz hacen cola en Ifeba

Tienen hasta el día 15 de mayo para entregar las solicitudes, pero no han querido pasar más días por si surge algún contratiempo. Unos 400 demandantes de las 122 plazas de la segunda fase Plan de Empleo Social, que ha convocado el Ayuntamiento de Badajoz, acudieron ayer, el primer día, a las instalaciones de Ifeba para entregar la documentación. Entre las 9.00 de la mañana y las 14.00 horas se formaron largas colas. En Ifeba, cinco funcionarios se encargaba de atender a los demandantes y hoy se incorporará un trabajador más. El último día estarán como mínimo siete, de forma que el personal irá aumentando para adaptarse a las necesidades de la convocatoria.

A las 13.10 horas ya habían entregado su solicitud 315 personas y calculaban que al final de la mañana rondarían las 400, una cifra que multiplicaba por cinco el primer día de la primera fase del Plan de Empleo, en el que se recogieron 86 solicitudes. El motivo es que las bases se han anunciado con una semana de antelación y durante este tiempo los demandantes ya podían disponer de las solicitudes y preparar toda la documentación, con el objetivo de que la recogida se pueda producir de forma más gradual. Esta convocatoria obligará a que el servicio municipal se dedique durante prácticamente un mes en exclusividad a la tramitación de estas solicitudes, lo que ralentizará su trabajo ordinario. Los trabajadores tienen que estar contratados el 30 de junio y la selección debe resolverse diez o doce días antes para pasar a contratación y el reconocimiento médico. Muchos solicitantes no aportan toda la documentación. La mayoría entrega la solicitud incompleta pero contarán con un periodo de subsanación de 3 días hábiles y en ese momento podrán aportar lo que les falte en Ifeba. También tienen la opción de entregarla el mismo día que se recoge su solicitud.

Los que ayer acudieron a Ifeba se quejaban de que el ayuntamiento no haya habilitado un lugar más céntrico. Marcos Pascual tiene 28 años y no ha trabajado nunca. Tuvo que pedir el coche a su padre para poder entregar la solicitud para auxiliar de jardinería «No entiendo por qué se tiene que hacer aquí», criticó. Lorenzo Rodríguez también se quejó de que su mujer lo tuvo que llevar. Acudió el primer día «por si acaso, he arreglado los papeles lo antes que he podido». A Tamara Pérez tuvo que llevarla su padre, porque vive en Cerro Gordo «y el autobús da mucha vuelta».

Para el concejal de Podemos Recuperar Badajoz «es un desprecio absoluto a los trabajadores» que tengan que llevar la documentación a Ifeba. De las Heras compareció ante la prensa para valorar esta convocatoria de empleo, que calificó como «una limosna» si se tienen en cuenta las cifras de paro en Badajoz, con 17.618 desempleados». El concejal pidió al PP que la próxima vez debata las bases con los sindicatos y con otras fuerzas políticas. Su grupo propone incluir otras modalidades, como trabajadores sociales y «afinar» más en la puntuación con los parados que reciben prestaciones y la adecuación al puesto; que no se priorice el empadronamiento y se garantice una mayor difusión del plan publicando las bases con mayor antelación.