Suspendido un juicio de abuso sexual continuado

La Audiencia de Badajoz suspendió ayer un juicio contra B. B. C., acusado de un supuesto delito de abuso sexual continuado de una sobrina que vivía en la misma casa, desde 2009, hechos por los que la Fiscalía solicita 7 años de prisión, mientras que la defensa mantiene que no hubo delito, y que la acusación se debe a una enemistad manifiesta de la madre de la joven con el acusado. Por ello solicita la absolución «con todos los pronunciamientos a su favor», según explicó el abogado Manuel Guerrero.

El letrado de la defensa esgrimió una serie de informes médicos para justificar la ausencia del acusado, que se encuentra en un centro de desintoxicación y por no estar en condiciones físicas ni psíquicas para afrontar el juicio. «Hasta el punto de que no he podido contactar con él hasta hace unos días», señaló Manuel Guerrero. Y pidió la suspensión de la vista para poder preparar una estrategia de defensa. El tribunal, tras preguntar al fiscal, que no se opuso, suspendió la vista, que queda pendiente de nueva fecha.