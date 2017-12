«Tengo un papel que demuestra que el día 28 dormí en un albergue en Madrid»

«Tengo aquí un documento que he encontrado entre los papeles que tengo en prisión que demuestra que la noche del día 28 dormí en un albergue de Madrid», manifestó S. C. L. R., acusado de agredir y robar a un taxista el 28 de diciembre de 2015 en Badajoz, cuando el presidente de la Sala Primera de la Audiencia le dio la palabra al final del juicio, ayer, avisándolo de que ya no era tiempo de presentar nuevas pruebas. Tal documento tendría interés porque su defensa se basa en que el día de autos viajó a Mérida y luego a Madrid, pero nunca antes lo presentó. Ante la negativa a su admisión añadió: «Soy inocente y confío en la justicia». Después, mientras salía el tribunal, quiso entregar el documento a sus abogados, pero los agentes que lo custodiaban no lo permitieron, a pesar de la insistencia de los letrados, a quienes remitieron al presidente de la Sala para pedir permiso.

De este modo concluyó el juicio seguido durante dos jornadas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que quedó visto para sentencia, después de que las partes elevaran a definitivas sus conclusiones.

El fiscal mantuvo la calificación de los hechos como homicidio intentado y robo con violencia, con la agravante de abuso de superioridad y sin apreciar atenuantes, señalando las contradicciones del acusado, la verosimilitud de la víctima y el reconocimiento por otros testigos, solicitando 14 años de prisión. Con los mismos argumentos, la acusación particular solicitó 23 años -añadiendo el robo de vehículo--. La defensa descartó los testimonios y las pruebas que identificaron al acusado, consideró probado que estaba fuera de Badajoz y pidió la absolución.