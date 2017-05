Timón inicia contactos con el alcalde para negociar el presupuesto del 2017

Cree que ya ha habido demasiado retraso y tras intentar reunirse con los otros dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz -sin demasiado éxito, según ella misma señala-, la concejala de Ciudadanos, Julia Timón, ha iniciado las conversaciones con el equipo de gobierno para intentar llegar a un acuerdo que permita sacar adelante los presupuestos municipales del 2017. Timón se reunió el lunes con el alcalde, Francisco Javier Fragoso, a quien expuso las propuestas que a priori plantea su grupo.

La concejala retoma los planteamientos que Ciudadanos ya avanzó cuando su compañero de grupo, Luis-García Borruel, aún no había sido suspendido de militancia y el partido no había decidido todavía el relevo en la portavocía. A estos primeros condicionantes ha añadido dos compromisos políticos. En primer lugar, elevar a la Junta de Extremadura la supresión de todos los aforamientos autonómicos. Aunque es un requisito que excede del ámbito municipal, la concejala apunta que es una petición al gobierno regional que Ciudadanos pretende apoyar con el PP. Un segundo compromiso es que alcalde dimita en el caso de apertura de juicio en alguna causa judicial de corrupción. Hay que tener en cuenta que el grupo de Ciudadanos supeditaba su apoyo a una posible moción de censura que el PSOE pudiese impulsar a que se demostrase corrupción en el ayuntamiento; pero Timón entiende que no hay posibilidades de moción «y por eso hemos tenido que abrir esto».

Estas condiciones se suman a las ya anunciadas para que se reduzca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 5% de forma general, un 100% para las víctimas de violencia de género y en torno a un 30% para las familias numerosas.

Timón pone el acento además en la atención a las mascotas, un asunto por el que ha mostrado especial preocupación en lo que va de legislatura. En los presupuestos del 2017 pretende que se contemple la inversión para habilitar un par de parques caninos en los jardines de mayor extensión de la ciudad, además de trabajar en el bienestar animal de forma integral con la adecuación de un hogar canino en el que también habría espacio para los gatos. Asimismo, pide el arreglo del camino de Llera al cementerio Nuevo para mejorar el acceso a la perrera y al camposanto. Por último, Timón sugiere actividades de concienciación.

Por otro lado, Ciudadanos incidirá en que se establezca una línea de ayuda para los autónomos «que estamos concretando». Por ultimo, este grupo quiere que se dedique un grupo escultórico a las mujeres, que se aprobó en pleno pero requiere una inversión para materializarse.

Timón está sola en la negociación. El borrador con las condiciones iniciales lo trabajaron los dos concejales de Ciudadanos, pero no las dos incorporaciones actuales. «Las negociaciones las estoy haciendo yo sola porque él (Borruel) no milita en el partido». De cualquier modo, la concejala añade que en este proceso se pueden realizar incorporaciones, «porque esto está abierto».

Timón no se manifiesta sobre si es o no posible llegar a un acuerdo pero sí se muestra «sorprendida» de que «se puede hablar, porque normalmente me decían que no se podía hablar, pero no se han llevado las manos a la cabeza en ningún momento», comenta sobre la reacción del alcalde a las condiciones de su grupo. «Incluso en todas las propuestas que tienen que ver con el bienestar animal, el alcalde está muy implicado», señala, de lo que concluye que «en principio, veo que se puede hablar, que se me escucha, que se me atiende y que se toma nota de lo que estoy diciendo y que si hay algo que se tiene que aclarar, se me aclara».

La reunión del lunes ha sido el primer acercamiento. Mañana pedirá un nuevo encuentro. Su objetivo no será que se aprueben los presupuesto, sino que «mi empeño va a ser que mis propuestas estén contempladas». No a toda costa, porque «negociar no es imponer».

En cuanto a los compromisos pendientes del PP con Ciudadanos tanto del presupuesto municipal del 2016 como del acuerdo de investidura, para Timón forma parte de una negociación posterior. «Primero el punto uno y después el punto dos, primero los presupuestos e inmediatamente los puntos pendientes, porque aquí hay un atraso enorme, esto está colapsado».

La concejala está siendo objeto de una avalancha de críticas por parte de los otros dos grupos de la oposición. Timón personaliza fundamentalmente en el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, a quien reprocha que no «realice ningún tipo de criba moral ni ética» a acusaciones vertidas en las redes sociales. «No creo que sea una persona con autoridad suficiente. La altura moral de esta persona le desacredita para tomar decisiones y para hacer crítica a la labor Ciudadanos, no tiene crédito ni político ni moral», dice de Cabezas. Sobre el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, insiste en que no ha querido reunirse con ella. «¿Le interesa la ciudad a alguien que le tienden la mano y no la coge o le interesa otro tipo de política?», se pregunta.