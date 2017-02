Todo vendido para el tercer día

Hoy, se alcanzará el ecuador de la fase de preliminares en el concurso de murgas del Carnaval de Badajoz. Las agrupaciones se encontrarán un teatro más templado que en las primeras jornadas, cuando aún está el ambiente un poco frío. Además, se da la circunstancia de que se han vendido todos los entradas disponibles para este miércoles, con lo que asistiremos a una sesión de preliminares con el López de Ayala atestado de aficionados que no han querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar con las actuaciones de sus murgas preferidas. Uno de los alicientes de esta noche será la actuación de la vigente campeona del concurso, Water Closet.

Los indecisos

La tercera jornada la abrirá la murga los Indecisos. Y se muestran satisfechos por esta circunstancia, ya que, al ser los primeros de la noche en actuar, podrán colocar todos los elementos de su escenografía sin la presión del tiempo tasado en que tendrán que hacerlo los grupos que les sucederán en las tablas. Esto les permitirá saltar al escenario con más tranquilidad, y concentrarse en esos minutos anteriores a la apertura del telón. Libres de presión en ese sentido, por tanto, comentan que esperan disfrutar de sus veintitantos minutos sobre la tablas tanto, al menos, como llevan disfrutado de la preparación del proyecto. Eso sí, asumen que, al ser los primeros de la noche, tendrán que poner toda la carne en el asador para lograr implicar al público desde el minuto cero. Lo intentarán con un repertorio en el que podremos escuchar «un poco de todo», según sus propias palabras. A propósito del tipo que interpretarán, no desean revelar nada, para que el público asistente pueda sorprenderse cuando se abra el telón.

Los Chalaos

Después, llegará el turno de los Chalaos, que este año aseguran que entrarán al trapo. No sabemos si lo harán en sentido figurado, o si embestirán de verdad. Pero lo que es seguro es que al trapo entrarán, de un modo u otro, con un personaje que definen como colorido y juguetón. Su repertorio estará centrado, fundamentalmente, en el tipo, aunque también primará la actualidad local. Y lo defenderán con un grupo muy compacto y unido, que no ha tenido ni bajas ni incorporaciones con respecto a la anterior edición del COMBA. Este punto les conferirá, sin duda, una especial complicidad sobre las tablas, ya que todos conocen la forma de sus compañeros a la hora de desenvolverse en el escenario. Sus aspiraciones para esta edición se centran en cantar en el teatro el mayor número de veces posible. Esta noche, después de contemplar y escuchar su actuación, podremos ir haciéndonos una idea de si conseguirán volver a las tablas otra vez, o incluso dos veces más. Aunque la última palabra, siempre la tendrá el jurado.

Yo no salgo

La murga Yo no salgo actuará justo antes de que llegue el descanso de esta tercera sesión de preliminares. Fue una de las agrupaciones que sorprendió en la anterior edición del COMBA, consiguiendo un 7º puesto. Y es que no hubo demasiada gente que se resistiese al ritmo frenético de aquella fiesta gamberra que montaron sobre el escenario. Este año, volverán al López como los Milpejetas. Dicen que son 20 componentes en la murga, más dos conductores de camión. No cuentan con ninguna baja con respecto a la formación que presentaron en 2016, y sí con las incorporaciones de un par de amigos más. El objetivo que se marcan para esta noche, para el concurso, y para el carnaval, en general, es pasarlo bien, e intentar que todo aquel que asista a sus actuaciones haga lo propio. Para ello, volverán a las andadas, y tratarán de reproducir el carácter jovial y marchoso de su actuación del año pasado, aunque adaptando la fiesta al tipo de este año. Esta noche, descubriremos si, con su «dame fuego, milpejeta», son capaces de prender una llama tan ardiente como la del año pasado.

Los hechiceros

Tras el descanso, llegará el turno de los Hechiceros. Son una murga oriunda de Almendralejo. Y el venir de fuera siempre conlleva ciertos hándicaps en el plano organizativo, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el desplazamiento, el traslado de elementos de atrezo, la organización de lo respectivo al maquillaje, etcétera. Por lo que es digna de alabanza la participación de todos esos grupos que vienen a enriquecer el carnaval de Badajoz procedentes de otras localidades más o menos lejanas. En el caso de los Hechiceros, además, se da la circunstancia de que no solo participan en el COMBA, pues lo compatibilizan con su presencia en el concurso de carnaval de Mérida. Y esto implica la preparación de un repertorio que resulta coincidente en algunas de sus partes, pero que ha de ser inédito y original en algunas otras. Para defender su proyecto de este año, cuentan con la incorporación de cinco nuevos miembros (Pedro, Rafa, Sergio, Juanlu y Paco). Por el contrario, pierden a tres de sus componente de 2016 (Ángel Rayo, Juanma Rayo y Antonio Díaz), que causan baja.

Las sospechosas

Las chicas de las Sospechosas se presentan este año con un grupo bastante renovado, en el que han causado baja (por razones familiares o laborales) cinco de sus componentes de 2016. No saldrán este año, por tanto, Irene Pacheco, Cristina Rabazo, Patricia Martínez, Paola Ceballos y Cristina Domínguez; y sí lo harán, en cambio, Mercedes Portillo, Pilar Martín, María García y Belén Romeo. Nos confirman, eso sí, que, a pesar de la renovación de la plantilla, no cambian ni su horizonte, ni sus objetivos para el concurso y el carnaval, puesto que aspiran a pasarlo bien y a hacerlo pasar bien. Y confiesan que, también, les gustaría pasar de fase en el concurso, pero para prolongar el disfrute que se obtiene al subirse a las tablas, que, además, es una magnífica plataforma para compartir con un público numeroso el repertorio a cuya preparación tanto tiempo se destina.

Walter Closet

Para cerrar, llegará la murga Water Closet. Son los vigentes ganadores del concurso, pero llevan ya varios años encadenando finales y puestos en lo más alto del escalafón murguero. Además de conseguir veredictos favorables por parte del jurado (y de la crítica), cuentan con un sello estilístico propio, que ha conectado con un sector muy amplio del público. El año pasado consiguieron algo tan difícil como que la gente se encariñara con un tipo a través del que encarnaban a un plantel de dictadores de todos los tiempos. Lo que deja bastante claro que, en muchas ocasiones, no importa tanto el tipo que se presenta al público, como el modo en se expone. Porque nada puede haber más despreciable que un dictador. Pero nada divierte tanto como la caricatura que se hace a aquel que martiriza a un pueblo. El carnaval es esa fiesta en la que los ciudadanos hacen oír su voz, a través de la música y las letras. Y el humor es una magnífica herramienta para hacer una critica feroz sin ponerse demasiado campanudo.