El TSJEx obliga a dar una plaza de aparcamiento privativa a un discapacitado

El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que conceder una plaza de aparcamiento privativa en las inmediaciones de su domicilio a un vecino con discapacidad. Así lo obliga la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el consistorio pacense contra una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, que ya había dado la razón a este ciudadano, con una discapacidad del 71% y 8 grados en cuanto a parámetros de movilidad reducida, al que se le había denegado su solicitud.

El ayuntamiento, atendiendo al Real Decreto 1056/2014, entiende que la reserva de plaza es para cualquier titular de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y no están adscritas a un usuario concreto. Pero el tribunal, considera que este decreto no anula ni contradice la ordenanza del 94, que contemplaba la concesión de este tipo de plazas y que no está derogada. También señala que no se han creado las plazas reservadas de aparcamiento que recoge el decreto en sus artículos 7 y 5, por lo que estima que «por el incumplimiento de la administración no se puede quedar sin contenido el derecho de las personas con movilidad reducida».

De esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación, pero que el ayuntamiento no recurrirá, informó ayer la portavoz municipal, María José Solana, tras la Junta de Gobierno Local, donde se dio cuenta de la misma.

Estas plazas de uso exclusivo se dejaron de conceder en el 2016. En estos momentos, hay 92 espacios de estacionamiento privativo. Los que existen no iban a desaparecer, pero la intención del ayuntamiento era no conceder más e ir eliminando aquellos que sus titulares dejaran de utilizar. Ahora con esta sentencia, si no un precedente, si se plantea una situación «complicada» si se tuviera que aplicar en todos los casos, según reconoció Solana, puesto que esos aparcamientos no los pueden usar otras personas, aunque estén libres. La portavoz defendió que el ayuntamiento es sensible con este colectivo y que cuando alguien la solicita en su entorno porque no hay, se habilitan. En la ciudad existen 168 plazas de uso genérico.

Por otra parte, el ayuntamiento tendrá que abonar 6.829 euros a una ciudadana que sufrió lesiones al caerse después de que se hundiera un acerado en Jardines del Guadiana, según una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2.