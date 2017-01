«Un año de retos para la ciudad»

En el encabezamiento de la lista de deseos expresados a los Reyes Magos, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, recoge que comiencen las obras de la Plataforma Logística. que debían haberse iniciado antes de que terminase el año 2016. Según defendió ayer el alcalde, este proyecto supone «una de las grandes oportunidades de empleo de futuro para la ciudad y ése debe ser el gran proyecto en el que debemos confiar». Pero recalcó que no tiene conocimiento de cuándo se pueden iniciar los trabajos. «Desgraciadamente yo no tengo noticias y me gustaría haberlas tenido», reconoció. Tras la aprobación del Proyecto de Interés Regional (PIR) por parte de la Junta de Extremadura (se publicó el 29 de noviembre en el Diario Oficial de Extremadura), el siguiente paso era que el gobierno regional rectivase los dos contratos para las obras de urbanización que ya estaban adjudicados.

La carta de Fragoso no termina ahí. «La ciudad tiene retos muy importantes en el 2017», comentó el alcalde, que pidió sobre todo «mucho empleo y que aquellos que peor lo están pasando puedan mejorar la situación en la que viven». En cuanto a los retos que se marca la ciudad «y que vamos a ser capaces de acometer», mencionó que la apertura de la nueva jefatura de la policía local «sea cuanto antes», cuyas obras para concluir el cerramiento acaban de iniciarse, así como un proyecto europeo «tan ilusionante» como son los fondos DUSI, que supondrá una inyección de 18 millones de euros hasta el 2020. Además pidió que en este mismo mes de enero, que es cuando se van a decidir los fondos de cooperación transfronterizos Poctep, la ciudad de Badajoz sea reconocida con el proyecto que ha presentado conjuntamente con Campomayor y Elvas, con recursos económicos para poder llevarlo a cabo y que permitan seguir trabajando en la recuperación del patrimonio histórico.