Urbanismo interviene de urgencia en una edificación en ruinas

Pues si Celestino sabe que son del mismo propietario, entonces sabe quién es el propietario; y sabe muy bien que el propietario está incumpliendo la Ley del Suelo y las Ordenanzas Municipales. Y sabe perfectamente que se está cometiendo una infracción grave al no mantener esta propiedad, DESDE HACE LUSTROS, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. ¿Por qué no ha actuado Disciplina Urbanística? Si lo hizo que lo demuestre. ¿Por qué no se ha sancionado? Si se hizo que se demuestre. ¿Por qué no actuó de oficio el Ayuntamiento a pesar de conocer al propietario, existir riesgo real y haber transcurrido más de tres años desde la colocación de los andamios? ¿Por qué no se ha declarado el estado de ruina inminente HASTA AHORA? Sería oportuno y SANO que alguien se hiciera estas preguntas y alguien pudiera responderlas.