Vikingos (I)

Los vikingos, o normandos, están de moda. Nunca llegaron a Batalyús, porque no estaba fundada, ni pasaron por aquí. Pero pudieron haber acometido a Marida si los acontecimientos hubieran discurrido de otro modo. Hacía tiempo, desde los años 40 del siglo IX, que las naves de aquellos peligrosos navegantes habían comenzado a amenazar a las poblaciones costeras del Atlántico. Fueron rechazados de las costas gallegas por Ramiro I, pero no desistieron. Atacaron Lisboa –Ushbuna-, luego Cádiz –Qadis- y, finalmente Sevilla –Ishbiliya- (844). El episodio fue sangriento. Saquearon la ciudad y obtuvieron un cuantioso botín. Finalmente, el emir Abd al-Rahman II consiguió aplastarlos en el llano de Tablada. Debe advertirse que la configuración de la costa no era la actual. Que el mar estaba mucho más cerca de Ishbiliya de lo que hoy vemos y, por lo tanto, la empresa les resultó a los invasores relativamente fácil. A los supervivientes de la derrota el monarca parece haberles perdonado la vida y, según testimonian las fuentes árabes, se les permitió establecerse como colonos. Dedicándose ¡a la fabricación de quesos! Toda una reconversión industrial.

Lo más interesante, desde el punto de vista de la arquitectura militar, es que Qurtuba se vio obligada a construir, o a ampliar, la muralla de la ciudad del Wadi al-Kabir (= río Grande). El arquitecto de la obra fue un sirio. Un tal Ibn Sinan, del que lo desconocemos todo salvo el apellido. Debió ser, con bastante probabilidad, el mismo que había levantado unos años antes la alcazaba de Marida. De ahí que el nuevo recinto no podía ser muy distinto, aunque fuera mucho más extenso y estuviera concebido para defender a una gran población de sus enemigos exteriores y no como en la capital del Wadi Ana (= río Ana), de la propia población local. A los normandos los andalusíes los llamaban mayús (= paganos). Por aquel entonces lo eran por antonomasia, en Occidente. Estas y otras incursiones normandas obligaron a tomar medidas que evitaran su presencia en al-Andalus. Y eso sí afectó, en cierto modo, a Batalyús, si bien indirectamente. Pero condicionó algo la organización del futuro reino aftasí.