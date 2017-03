La XX Feria de los Mayores de Badajoz espera 40.000 visitantes en cuatro días

Decía ayer Pepa Dueñas, directora de la Feria de Mayores de Extremadura, que muchas actividades se repiten cada año porque suelen incluir en el programa «lo que les gusta» a aquellos a los que va dirigida esta cita, que cumple su vigésima edición, en la que se espera la visita de 40.000 personas durante cuatro días, procedentes de todos los puntos de la región y de Portugal. La Feria de los Mayores se celebrará en Ifeba entre el 9 y el 12 de marzo y fue presentada por la concejala de la institución ferial, Blanca Subirán, acompañada de Dueñas.

Subirán destacó que en esta feria consiguen aunar actividades tradicionales, como la matanza y el juego de la petanca, con otras vinculadas al uso de las nuevas tecnologías. El objetivo de esta cita sigue siendo que los mayores se mantengan «físicamente activos y saludables» y ofrecerles oportunidades de ocio, en una ciudad cuyo índice de envejecimiento está muy por debajo de la media nacional y de la región. Según los datos que aportó Subirán, los mayores de 65 años representan el 16% de la población pacense, mientras que en Extremadura son el 19,9% y en el país llegan al 20%. De todas las ferias que organiza el Ayuntamiento de Badajoz, ésta es la única de carácter remarcadamente «social» y completamente gratuita, pues no solo el acceso es libre, sino que no hay que pagar ninguna de las actividades que se ofrecen, que son múltiples y variadas, desde exhibiciones de baile, a teatro, talleres y degustaciones. Para los más animados, el jueves cantará boleros y coplas Raquel Palma; el viernes Regina Do Santos y el domingo, Helena Bianco y Los Mismos.

La concejala destacó la presencia del Cuerpo Nacional de Policía que, como el año pasado, ofrecerá la renovación del DNI a los mayores de 65 años todos los días. Los interesados pueden informarse en la web de los documentos que tienen que aportar. Subirán mencionó la utilidad de este servicio pues muchos visitantes proceden de municipios donde el equipo de renovación acude muy de cuando en cuando. La Policía Nacional realizará además una exhibición de la unidad de guías caninos el domingo y ese mismo día ofrecerá una conferencia sobre protección frente a situaciones de riesgo.

El Sepad estará presente en la feria con un escenario polivalente y animación musical, así como el traslado de visitantes desde los centros de mayores de toda Extremadura. Otras instituciones estarán representadas. La ONCE presentará la app Unobrain y Cruz Roja, teleasistencia móvil adaptada. La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, participará en el acto de inauguración, que tendrá lugar el jueves a las 12.00 de la mañana. La feria tendrá un horario ininterrumpido (jueves y viernes de 11.00 a 20.00 horas y sábado y domingo, desde las 10.00 horas).