100 personas piden que el Pacheco tenga una línea más

El Zurzidor (en respuesta a El Remendador): En este periódico no se menciona que los concejales del PSOE, no se manifestaron. Y yo me pregunto si es que lo consideraban un acto contra el PSOE o si es que a estos ediles les importa más unos institutos en concreto que otros de la ciudad. ¿A qué viene ese rechazo institucional del PSOE en el Ayuntamiento tomando partido por otros institutos en perjuicio de el Pacheco cuando se SUPRIMEN 25 plazas, puesto que un aula, que siempre ha estado llena, este año se va a quedar vacía? P.D. ayuda para echar las cuentas. Si en cursos anteriores había 15 aulas llenas de alumnos y en el próximo curso habrá 14 aulas llenas ¿se recortan, o no, 25 plazas?