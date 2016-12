2 años de prisión por destruir los exámenes de una oposición

Desde mi punto de vista, el Diario de Extremadura ha hecho lo correcto al eliminar el comentario del seudónimo “PLATANO CANARIO”. Nadie se debe alegrar del mal de los demás, con expresiones tan insultantes en un caso tan serio como este, de la manera que lo ha hecho este señor. Y más cuando no se conoce a fondo. En estas oposiciones al igual que otras tantas, las pruebas no sólo las evalúa la presidenta/e, forman parte de la misma también los cuatro vocales y no he dudado ni un solo momento, de que todos actuaron dentro de la legalidad. El error que yo lo calificaría de inexperiencia de la presidenta, fue el no transferir a la Dirección Provincial toda la documentación para su archivo, cuando estaba obligada a ello. Creo que en la actualidad se está haciendo un uso excesivo de un derecho amparado por la ley a la reclamación en los exámenes y esto lo traslado a todos los niveles. (Se reclama más que se estudia).