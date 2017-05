27 artistas tocarán en Womad Cáceres en un escenario único en España con 120.000 vatios de sonido

Womad da hoy el pistoletazo de salida de la 26 edición. Ya están listos los tres escenarios de la plaza Mayor, Santa María y San Jorge a los que se subirán 27 artistas de diez países diferentes entre hoy y el próximo sábado. El de la plaza Mayor será el encargado de acoger los conciertos inaugurales de hoy, a partir de las 20.00 horas. Es el más ostentoso, además de único en España (con sus características solo existe otro). Tiene 20 metros de largo por 14 de profundidad, más 12 de alto, espacio que servirá para guardar los equipos.

Este es el escenario mejor preparado para proteger los sistemas de sonido en caso de lluvia. Para hoy hay una previsión del cien por cien, aunque a última hora de la tarde disminuye al 25%. De momento la organización de Womad España no ha tomado una decisión en caso de precipitaciones. Se hará sobre la marcha, aunque anuncia que existe un plan b. El año pasado, que también llovió, se optó por trasladar todos los conciertos a la plaza Mayor para evitar precisamente que los equipos de sonido de la plaza de San Jorge sufrieran daños debido al agua.

Tiene una potencia de 120.000 vatios de sonido y está preparado para ejercer una presión sonora constante. Estará iluminado además con veinte focos led con cabezas móviles. Sobre él se subirán esta tarde los extremeños Fônal, los encargados de abrir el festival a partir de las 20.00 horas. Le seguirán Prexton, también procedentes de esta región (20.45 horas), la portuguesa Mara (21.30 horas) y el británico Aka George (22.35 horas). Este escenario acogerá el grueso de las actuaciones del festival, donde se celebrarán diez conciertos más entre mañana y el sábado (el viernes los de Javier Alcántara, Ras Ganjah, La Sra. Tomasa, Orlando Julius & The Heliocentrics y Transglobal Underground; y el sábado los de Lúa Gramer, Willy Wylazo, Sharon Shannon, Bombino y The Brand New Heavies).

El otro gran escenario es el de la plaza de San Jorge, que mide nueve metros de largo por cuatro de profundidad. La calidad de los equipos de sonido es la misma que la de los que se utilizan en la plaza Mayor, pero con una potencia mucho menor, de 24.000 watios. Esto se debe a que se trata de un espacio mucho más reducido, por lo que una potencia mayor podría perjudicar el entorno. En esta plaza actuarán cinco grupos entre mañana y el sábado (Mû Mbana, Earl Thomas y Orkesta Mendoza, el viernes, y Los Hermanos Cubero y Blick Bassy, el sábado).

El tercer escenario, mucho menor, estará en la plaza de Santa María. Será el de los extremeños, ya que a él se subirán solo los artistas seleccionados de esta región: Da, Darío González y Malapata Band, El último tren y Mayes, el viernes, y K-Tólicos, Javi Dinohaurio, Kuqui Alegre y Real Jalea Pacto, el sábado.

La marea Womad ya se empezó a notar ayer. El paseo de Cánovas ya está copado por las furgonetas en las que se trasladan los womeros. Y esta mañana se empezarán a instalar los puestos en este paseo. Cabe recordar que los dueños de los establecimientos de la ciudad monumental deberán levantar sus terrazas a partir de las cuatro de la tarde de hoy y que la Policía Local pondrá controles para impedir el acceso a la plaza con botellas de cristal.