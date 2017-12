50 músicos llevan al Gran Teatro el musical The Beatles

Desde hoy están a disposición de todos los cacereños las invitaciones para poder asistir a “The let it be’, el músical sobre los Beatles, organizado por la Concejalía de Cultura para el viernes, 22 de diciembre, en el Gran Teatro de Cáceres. ‘The Let It Be’ es un gran musical, en el que participarán en torno a 50 músicos, dirigidos por José Luis Arroyo, farmacéutico pacense apasionado por la música pop en general, y los Beatles en particular. Se trata, pues, de una propuesta ambiciosa que aprovechará para rendir tributo no solo a la banda de Liverpool, sino que incluirá en su repertorio canciones de Queen, Mike Oldfield o Simon & Garfunkel.

El repertorio se ha dividido en dos partes. En la primera se tocarán los temas más conocidos de la banda y en la segunda ya se abordará el legado musical que dejaron por separado John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Para el ‘The Let it be’ del próximo viernes cuentan con una sección de cuerda (violines, viola y violonchelos), otra de viento ( trompetas, trompas, saxofones y oboe) y veinte voces corales (tenores, contraltos y sopranos).

A esta nómina hay que sumar batería, percusiones, guitarras, teclistas, una pianista y dos cantantes, muchos de ellos profesores del Conservatorio de Badajoz. Un buen elenco de personas sobre el escenario haciendo música y presentando algo único y hasta ahora inabordable desde Extremadura. Con su particular recuerdo a la mítica banda inglesa han pisado ya casi todos los escenarios de la región, desde el López hasta el Romano de Mérida.

Un buen elenco de personas, en definitiva, sobre el escenario del Gran Teatro de Cáceres haciendo música y presentando algo único para todos los amantes de la música y la Cultura Pop de todos los tiempos.