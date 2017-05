Actos vandálicos destrozan lunas y carteles de negocios de la zona centro

Con lunas, puertas y carteles rotos. Así amanecieron ayer por la mañana algunos negocios de la zona centro después de sufrir una serie de actos vandálicos este fin de semana, en el que la afluencia de público ha sido masiva debido al festival Womad. Los establecimientos afectados han sido El calor del té, Yango y Fide Arreglos y Confecciones, negocios situados en las calles Roso de Luna y Donoso Cortés.

En el primer caso, el de El calor del té, los actos vandálicos acabaron rompieron la luna del escaparate de la tienda. Su dueña, Cecilia Quijano, que interpuso ayer una denuncia ante la Policía Nacional --al igual que hizo la propietaria de Fide Arreglos y Confecciones-- lamenta lo sucedido y reclama, por ejemplo, que se coloquen cámaras de seguridad en la vía pública, al menos en aquellos eventos que atraigan a una cantidad de público elevada. «No digo que estén en funcionamiento todo el año porque no es necesario, pero en este tipo de festivales sí lo vería oportuno. Me enteré el domingo porque me llamó la policía local. Al parecer la luna la rompieron el sábado de madrugada», desveló ayer Cecilia, que ya es la segunda vez que sufre algo así. «A finales de junio del año pasado me rompieron el cristal de la puerta también», confesó.

Por su parte, Fidela Fragoso, dueña de Fide Arreglos y Confecciones, se ha quedado sin cartel exterior. «He ido a abrir hoy y me encontrado con que me habían quitado la banderola de la fachada. No sé como lo habrán hecho porque estaba bien alta», indicó Fidela. «Por suerte me la tenía guardada mi vecina, que se la encontró en el suelo este fin de semana», añadió. Fidela abrió hace ya 14 años y no recuerda haber sufrido desperfectos de esta índole. «Alguna vez me han pintado las paredes pero algo como esto nunca. Por suerte mi seguro me cubre los desperfectos por actos vandálicos pero el disgusto no te lo quita nadie. Hoy --por ayer-- voy a mandar la denuncia al seguro por fax y espero que el perito venga mañana --por hoy--».