La alcaldesa de Cáceres aboga por proyectos sostenibles en la Montaña como oposición a la mina

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, junto a los concejales de Economía e Innovación, María Guardiola, y Fomento, Víctor Bazo, visitaron ayer una explotación de ganadería caprina ecológica en la finca Valdefuentes como muestra de apoyo a proyectos sostenibles en contraposición a la posible mina que la empresa Tecnología Extremeña del Litio quiere abrir en la Montaña cacereña.

En concreto, los ediles conocieron el proyecto Trashumana, que combina una quesería en Zorita, con la explotación caprina en extensivo en Valdefuentes, donde además van a implementar rutas guiadas de ecoturismo y talleres de educación ambiental. La alcaldesa calificó este proyecto como «innovador, vinculado con el planteamiento que desde el ayuntamiento y el equipo de gobierno estamos impulsando, que no es otro, que esos proyectos de sostenibilidad que se pueden llevar a cabo en el entorno natural del que disfruta Cáceres, vinculados también al turismo», explicó. Para Nevado, éste «es un ejemplo de cómo se puede generar empleo, ocio y negocio a través de aprovechar los recursos naturales».

Elena Nevado se mostró tajante a la hora de afirmar que este tipo de proyectos son incompatibles con la mina de litio, «hemos querido venir aquí para concienciar a los cacereños de que estos son recursos, de que esto es economía, de que esto es empleo y que hay proyectos de explotación que sólo tienen un beneficiario, que es una empresa, que no es cacereña, que es de fuera, que es quien tiene ese beneficio», añadió. «Si pensamos en nuestros hijos, no podemos privarles del entorno en el que hoy estamos», continuó Nevado, «Cáceres necesita cuidar este entorno y no necesita una mina de litio. El litio lo explotarán los cacereños de la mejor manera que es conservando esta tierra para las futuras generaciones», concluyó.

Por su parte, Óscar Mateos, de Trashumana, explicó que el proyecto ha puesto en valor una finca en desuso con la incorporación de un rebaño de 250 cabras de la raza florida malagueña, que se conjuga con «el interés del turista por conocer no sólo cómo se explota el tema del queso sino también el entorno, la dehesa, el olivar y también una parte más agreste, la del alcornocal, que viene a simular las especies que encontramos también en Monfragüe, con la diferencia de que estamos a cinco minutos de Cáceres». Por este motivo, harán rutas guiadas por la finca Valdeflores, de 100 hectáreas, y por la Montaña, talleres temáticos y de educación ambiental, degustaciones, actividades con escolares y manualidades con corcho y lana, con la finalidad de que «no sea sólo una actividad lúdica sino también didáctica», explica Borja García, responsable de la educación ambiental del proyecto. Los promotores de Trashumana incidieron también, a preguntas de los periodistas, en la incompatiblidad de este tipo de iniciativas con una mina de litio, «está fuera de lugar», manifestó Óscar Mateos.

COMPLEMENTO // La alcaldesa de Cáceres considera que este tipo de turismo sostenible y vinculado a las tareas tradicionales agrícolas suman «más visitantes» al atractivo que de por sí tiene la capital cacereña, ya que muestran «en todo nuestro esplendor el término municipal cacereño, que tiene mucho más que ofrecer que no sólo nuestro casco histórico», asegura.

Elena Nevado explicó que hay 17 rutas señalizadas en el término de Cáceres. En concreto, la que atraviesa la Montaña es la morada. Todas ellas están «a disposición del visitante», en palabras de Nevado, en las oficinas de turismo de la ciudad, «para que puedan disfrutar también de la naturaleza». La alcaldesa afirmó que este «es un producto que ya está en uso, que ya está en marcha y que además tiene bastante demanda», e indicó que ya «hay empresas que se dedican a hacer rutas por estos parajes».

Finalmente, Elena Nevado volvió a insistir en que «la verdadera mina y el verdadero yacimiento de empleo está aquí y queríamos poner un claro ejemplo de cómo el emprendimiento vinculado con el medio ambiente, vinculado a la economía verde no sólo es posible sino que es real», concluyó.