La alcaldesa de Cáceres dice que "no" permitirá "recortes" en edudación

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha manifestado que "no" permitirá "recortes" de la Junta de Extremadura en Educación ni en centros públicos ni en concertados y se ha mostrado dispuesta a dialogar con la Administración regional ante el anuncio de que se suprimirá un línea de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Hernández Pacheco de la ciudad.

Nevado ha señalado que el Gobierno municipal estará "al lado de las familias afectadas" y ha incidido en que "luchará" para que no desaparezca ningún aula ni en la escuela pública ni en la concertada porque con ello "se quita el derecho de los padres a optar a determinados centros que deben elegir libremente".

"Desde el ayuntamiento vamos a estar al lado de las familias cacereñas que quieran que sus hijos cursen estudios en centros públicos o en concertados, donde no vamos a permitir que se quiten las líneas porque esto sí que son recortes en Educación, y quien reivindica que no haya recortes no los puede practicar en primera persona", ha dicho en alusión al presidente de la Junta de Extremadura, a quien le ha reclamado un "mayor compromiso con la educación cacereña".

Como se recordará, el equipo de gobierno de Cáceres se ha sumado a las quejas expresadas por los padres que, tras la reunión mantenida con la delegada provincial de Educación, han criticado que la Junta pretende eliminar una de las cuatro líneas de 1º de la ESO para el próximo curso en el IES Hernández Pacheco de Cáceres.