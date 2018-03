La alcaldesa de Cáceres: «La gasolinera es legal pero no tendríamos pegas en rectificar»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

De la gasolinera no se libran por culpa de ese partido cacique y trincón que es el PP porque poder meter este tipo de actividades tan peligrosas en el casco urbano de ciudades tan pequeñas solo se le ocurre a una banda trapera que gobierna para sus amigos y socios. Posiblemente el ayuntamiento podría haber puesto algún tipo de límites a esa ley como por ejemplo establecer distancias mínimas a viviendas de la misma forma que podían haber establecido ordenanzas sobre las casas de apuestas para que no se instalen frente a colegios. Pero nuestra alcaldesa tiene todos sus esfuerzos puestos en la ampliación de un parque que los ciudadanos no demandamos, sus colaboradores son marionetas y la oposicion se limita a estar que ya es bastante para ellos. Resumiendo: lavadero a tomar por culo y que alguien se explique en sede judicial. Es lo mejor ya. Y mientras que Rafaé siga visionando imágenes jeje.