La alcaldesa de Cáceres mantiene los festivos de apertura del comercio pese al rechazo de Aeca y sindicatos

La alcaldesa, Elena Nevado, confirmó que ayer se remitió a la Junta la información de las dos fechas propuestas por el ayuntamiento para la apertura del comercio en días festivos en 2017. Se mantienen las anunciadas el pasado día 23, cuando desde el gobierno municipal se adelantó que serán el 24 de abril, que es fiesta local en Cáceres, y el domingo 17 de diciembre. La decisión se mantiene pese al rechazo de la Asociación de Empresarios del Comercio (Aeca), que es mayoritaria en el sector, y de los sindicatos CCOO y UGT, que en el Consejo Sectorial del Comercio celebrado el 21 de diciembre defendieron la fecha del 15 de agosto frente a la del 17 de diciembre.

Hace un año en Cáceres el gran comercio, el que tiene una superficie útil de venta superior a los 300 metros cuadrados, podía abrir hasta dieciséis festivos al año. Esto cambio el 21 de abril cuando la Junta revocó la declaración de Cáceres como Zona de Gran Afluencia Turística. Con esta resolución, que el ayuntamiento tiene recurrida en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se pasó de dieciséis a diez festivos (ocho los determina la Junta y dos el ayuntamiento). Los propuestos por la Junta para 2017 son el 8 de enero, el 20 de marzo, el 13 y el 30 de abril, el 2 de julio y el 6, 24 y 31 de diciembre.

La elección de las dos fechas que tiene que decidir el ayuntamiento se abordó en el consejo del pasado 21 de diciembre. Los dos días elegidos por la mayoría de los asistentes fueron el 24 de abril y el 15 de agosto. El consejo es un órgano consultivo y el gobierno local cambió el 15 de agosto por el 17 de diciembre.

«Hubo en el consejo voces autorizadas que reclamaban abrir en diciembre», explicó ayer la alcaldesa, Elena Nevado, que añadió que el concejal de Comercio, Raúl Rodríguez, contactó con empresarios del sector quienes se decantaron a favor de diciembre , un mes «en el que el comercio recupera ventas», agregó Nevado, que aseguró que el 15 de agosto «no hay nadie en Cáceres, para qué abrir el 15 de agosto, es una fecha en la que la gente está de vacaciones o en las fiestas de los pueblos». «La elección de diciembre no es caprichosa, es una fecha en la que se favorece al comercio», subrayó la regidora.

fec y aeca / Una de esas voces que en el Consejo Sectorial del Comercio se posicionó a favor de abrir en diciembre fue la del secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), Pedro Rosado, que argumentó que no elegir el 17 de diciembre «es empujar a los cacereños a que se vayan a El Faro» de Badajoz y a otras poblaciones cercanas a Cáceres, que sí abren en esa fecha. Rosado recordó que si se hubiese elegido el 15 de agosto se habría dado la circunstancia de que en 2017 se reducirían a tres los festivos de diciembre en los que el gran comercio podría abrir, lo mismos que en el mes de abril, y además en dos de ellos -los domingos 24 y 31 de diciembre- la hora de cierre se podría adelantar. «El 17 de diciembre es una fecha más que recomendable para día de apertura», subrayó.

«La alcaldesa se ha saltado a la torera la decisión del consejo sectorial, nunca se han llevado a la Junta unas fechas distintas a las propuestas» por este órgano, comentó el presidente de Aeca, Francisco Zambrano, que añadió que si el ayuntamiento no va a tomar en consideración la decisión del consejo en próximas reuniones «nos levantaremos, no votaremos y no perderemos el tiempo». Zambrano explicó que la propuesta del 15 de agosto defendida por Aeca salió del debate de los miembros de la asociación y que en esa fecha vecinos de localidades cercanas a Cáceres que están en fiestas vienen a la ciudad. «Nos ha sorprendido el cambio del 15 de agosto por el 17 de diciembre, no se ha consultado con la asociación y no sabemos por qué dan a la Junta otro día distinto» al propuesto en el consejo sectorial, agregó Zambrano, que lleva un mes al frente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres.