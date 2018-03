La alcaldesa de Cáceres mantiene el no a la mina tras la reunión con la empresa

Elena Snowy se ve poderosa, domina sus tiempos. A Monago todo el mundo recordándole sus siestecitas guanches a 20 grados, León cada día pinta menos por muy senador que sea, Floriano desde que dio la rueda de prensa en la que nos explicó que ya las tomas de los ordenadores eran USB pinta menos aún que León, Cristina Teniente anulada por Monago para que no destaque y le envíe al parque de bomberos de Badajoz, sus concejales todos al servicio de la Faraona porque Pacheco con esa cara de "siemprecabreado"es imposible pueda llegar a ser alcalde y a Rafaé le han quitado una pistola ¿quien queda? solo queda Polo. Así que Elena hoy se permite la libertad de tener una reunión con una empresa porque ellos dicen que se reúnen con todo el mundo: mentira, mentira y mentira. No es todo más que una escenificación que tenéis perfectamente concertada para postponerlo todo al 2.020, pues sabe que Polito votará a favor cuando le pida apoyar la revisión del plan general. A mi no me engañais. Habrá mina.