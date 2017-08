Alumnos de las autoescuelas se sienten los más perjudicados por la huelga de los examinadores

No es un problema nuevo, desde hace varias campañas las autoescuelas de toda la provincia no funcionan bien en la época estival. La huelga de los examinadores de Tráfico afecta de primera mano a los alumnos, dado que nadie les garantiza poder sacarse el permiso de conducir durante las vacaciones de verano. A pesar de ser la época de más demanda en el sector por parte de los clientes.

Los jóvenes cacereños Alberto Portillo, Paula Osma y Jorge Polo son varios de los afectados de la autoescuela Ibiza. Se examinaron ayer de una convocatoria extraordinaria teórica después de estudiar de forma intensiva durante varias semanas. «Mucha incertidumbre a la hora de realizar las prácticas, ya que no sabemos con seguridad el día que nos vamos a examinar», comentó Portillo. «Nos han dicho que la situación va para largo, la huelga es indefinida y con suerte nos podremos examinar en septiembre», añadió Osma. Por último, Polo dijo que tener que hacer las prácticas sin fecha fija «va a hacer que tengamos que realizar los ejercicios de forma salteada y esto va a suponer más problemas».

No importa cuales sean las compañias. Este incoveniente les salpica a todas. Uno puede hacer prácticas y estar preparado para examinarse en verano, pero no puede conocer el día de la convocatoria. La conclusión a este dilema es dinero y tiempo perdido para muchos estudiantes que ven como única solución presentarse en septiembre u octubre.

Debido a la huelga, las autoescuelas están programando las primeras lista de alumnos para poder evaluarse sin desanimar del todo a los clientes que calculaban tener el carnet antes de septiembre. «Las autoescuelas que tengamos la suerte de poder examinar entre el día 15 y 30 de agosto, tendremos un examen nada más. Si luego en septiembre vuelve a entrar el parón de los examinadores otra vez, se van a quedar un montón de gente sin poder sacarse el carnet de conducir y tendrán que regresar a sus lugares de estudios sin el permiso», explicó Martín Mogena, propietario de la autoescuela Las Arenas. Además Mogena hizó referencia a que «son pérdidas considerables a nivel empresarial y para los estudiantes que pagan sus tasas y sus derechos». El Periódico también ha hablado con otros de los damnificados. «Es un golpe duro para a las autoescuelas y sus clientes, en Cáceres hay una falta de personal de funcionarios desde hace varios años y todavía no se ha tomado ninguna solución desde la administración», manifestó Angela Sausor, empleada de la autoescuela Ibiza.

Ante la inactividad de los examinadores, al negarse a evaluar a sus alumnos hasta que no se les conceda el complemento económico que se les prometió desde el Gobierno. Además, si el Ejecutivo no cumple con el acuerdo y no se buscan soluciones inmediatas, desde el colectivo de examinadores se ha considerado comenzar un nuevo paro en el mes de septiembre.