Apamex insiste en la solución del ascensor para la calle Alzapiernas

Yo entiendo perfectamente a Apamex, pero ellos no quieren entender a los demás. Instalar un ascensor quiere decir interrumpir el tránsito, que es muy fuerte, de personas, porque evidentemente hay que estar esperando el ciclo de subida y bajada del mismo, mientras que las escaleras ofrecen un tránsito continuado sin esperas, ¿alguien cree que la gente va a estar esperando que el ascensor vaya y vuelva?, el trayecto es corto pero se demora mientras suben y bajan las persona, que además alguna vez se pararán a hablar reteniéndolo, etc. También es mucho más seguro una escalera porque no crea ningún espacio restringido, ya que la gente estará por igual en la calle, mientras que tomar un ascensor, con alguien que no conoces dentro, a ciertas horas puede dar algo de miedo a algunas personas. Creo que Apamex debería reflexiona también, y si acaso proponer algo que complemente a las escaleras, pero no que las sustituya, porque sería un gravísimo error, además de hacer algo que sería infrautilizado.