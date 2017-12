Y se armó el Belén... de Playmobil

Los Playmobil nacieron en Alemania. El primer ‘click’, nombre que reciben los muñecos, se presentó en una feria de juguetes de Nuremberg y llegó a España en 1976 bajo la marca Famobil. No tienen nariz y miden 7,5 centímetros para que quepan en un bolsillo y en la mano de un niño. El nombre con el que se comercializaron en España, Famobil, desapareció en 1982 tras un litigio con la marca principal que le acusaba de plagio, no obstante, Playmobil mantiene en el país -en Alicante- el 10% de la producción de las famosas figuras. Curiosamente, los ‘clicks’ de Famobil cotizan al alza entre los admiradores de la marca. Durante años se convirtieron en los juguetes favoritos para los más pequeños y objetos de culto para coleccionistas. Y aún mantienen el interés de muchos. Tanto es así que la firma acumula parques temáticos en cuatro países.

Precisamente gracias a esa popularidad, los Playmobil se convierten en los protagonistas de la próxima iniciativa de la asociación belenista. El colectivo que dirige desde febrero Jorge Velasco (Cáceres, 1990) quiere construir el belén de mayores dimensiones en la ciudad y para ello reclama la colaboración de los cacereños para que donen sus figuras de plástico y contribuyan a diseñar el entorno de la Palestina del siglo I en miniatura. Romanos, medievales, piratas, contemporáneos. No importa. Cualquier pieza es válida. Será la asociación la encargada de adaptar las figuras a la época. Reclaman también edificaciones, animales, árboles y plantas, carros, barcos y utensilios.

El portavoz destaca que la iniciativa de los ‘clicks’ nace porque «en todas las ciudades hay belenes muy conocidos». Según Velasco, «en Cáceres se montan varios belenes muy singulares, cuya visita se convierte en una costumbre casi obligada cada Navidad». «Queremos que Cáceres sea un referente», sostiene. También surge porque en la ciudad hay mucha «afición». «Yo no era muy belenista y me he quedado sorprendido porque si hay tradición, hay mucha gente que se dedica a fabricar sus propios nacimientos en sus casas», pone de manifiesto.

La ubicación está por decidir aún, pero los interesados en participar y convertirse en ‘colaboradores’ de la propuesta pueden hacer llegar ya sus piezas a la sede el obispado -plaza de Santa María, 1-. El portavoz también destaca que la plataforma puede recoger las piezas a domicilio y para ello pueden ponerse en contacto con el colectivo a través de belenistasdecoriacaceres@gmail.com.

De momento, este año la asociación belenista ha diseñado la primera ruta de nacimientos que recoge una veintena de propuestas repartidas por distintos puntos de la ciudad. Propone cuatro rutas diferentes. Las direcciones y los horarios de visita, se puede descargar en las páginas web del ayuntamiento y de la diócesis.

La primera ruta incluye 13 belenes en el entorno desde la Cruz de los Caídos hasta la plaza de San Mateo. La segunda, desde el R-66 hasta La Mejostilla, acumula cuatro belenes como de tres parroquias y el de la asociación Amigos del Parque del Príncipe, que se puede ver en el invernadero. La tercera, desde Colón hasta Llopis Ivorra, presenta cinco belenes como el de los Multicines Cáceres, la Asociación Síndrome Down o la parroquia del barrio y por último, la ruta más alejada, en la Sierra de la Mosca, cuenta con el belén de la ermita del Cristo del Amparo y el del santuario de la Virgen de la Montaña.

También la pasada semana, la asociación belenista entregó los premios del certamen de belenes al que se presentaron casi 40 propuestas. Los ganadores fueron Jesús Sebastián Damas Arroyo; Dolores Sevilla y Antonio García en la categoría de particulares, el colegio Extremadura, la Ampa del Colegio Diocesano José Luis Cotallo,y la Asociación ‘Síndrome de Down de Cáceres’ en la categoría de colectivos y en la de instituciones, la Casa Familiar Hermanos de la Cruz Blanca; la Parroquia de San Juan Macías, y la Cofradía del Humilladero. Lola Botona, el salón de peluquería Rubén Mayordomo y Manualidades Pinacam ganaron el de escaparates.