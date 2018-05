Arranca el festival Womad de Cáceres con Milo Ke Mandarini

El dúo extremeño Milo Ke Mandarini, que actuará a las 20.00 horas en la plaza Mayor, inaugura las tres jornadas de conciertos del festival Womad que vuelve un año más a Cáceres con un cartel conformado por 32 artistas de 11 países que ofrecerán sus ritmos en los escenarios situados en la ciudad monumental, todos ellos ya techados, incluido el de San Jorge, para proteger a los músicos en caso de lluvia.

Músicas de Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Malí, México, Namibia, Reino Unido, Senegal y Siria sonarán estos tres días en la capital cacereña en un certamen que espera recibir a unas 150.000 personas, una cifra que se alcanzó el año pasado y que se espera igualar en esta vigésimo séptima edición.

Oumou Sangaré, Orchestra Baobab, Omar Souleyman, Canalón de Timbiquí, The Ska Vengers, Red Baraat, Papaya, Soleá Morente o MounQup son algunos de los grupos que pasarán por este certamen multicultural que, un año más, vuelve a apostar por la diversidad sonora de Extremadura, representada por 14 bandas, ocho de ellas emergentes que tocarán en el Escenario IJEX@WOMAD, ubicado en la plaza de Santa María.

Los primeros en subirse al escenario serán los extremeños Milo Ke Mandarini, para continuar con el concierto del placentino Lino Suricato (20.45 horas), y seguir con los ritmos de The Gramophone Allstars Big Band (21.30horas), y The Ska Vengers, llegados desde India para mostrar su música a las 22.35 horas.

Ellos son los encargados de dar el pistoletazo de salida de este festival que cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, y que dispone este año de un presupuesto de 460.000 euros.

La inauguración oficial ha tenido lugar esta tarde en el Gran Teatro con la presencia de la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, quien ha agradecido a todas las instituciones el trabajo que realizan para hacer posible este certamen que ha descrito como "el gran evento de la ciudad".

García ha pedido "responsabilidad" a las personas que participan en el festival para que estos tres días de fiesta transcurran sin incidentes y ese "éxito" sirva para "poder presumir de nuestra tierra" y divulgar que "Cáceres apuesta por la tolerancia y la convivencia".

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha animado a los cacereños y visitantes a que "disfruten" de este festival que llena de color y ritmos las calles de la ciudad. Desde el Consistorio cacereño, el concejal de Cultura, Laureano León, ha resaltado que Womad y la ciudad están muy unidos porque los cacereños han hecho suyo el festival y han hecho del certamen uno de los atractivos de la ciudad porque es un festival de sensaciones".

Sueños cumplidos

No han faltado a esta inauguración el director de Womad International, Chris Smith, y la directora de Womad España y del festival, Dania Dévora, quien ha manifestado que el cartel conformado este año "ha cumplido los sueños" de la organización, por lo que el certamen arranca con "entusiasmo", ya que el buen tiempo parece que garantizará una afluencia masiva de público.

Tras las breves intervenciones de los representantes de las instituciones del Consorcio Gran Teatro, el ambigú ha sido el primer escenario en acoger los ritmos de los senegaleses Hermanos Thioune, encargados de los talleres de adultos, que han anunciado ya los sones que se escucharán en toda la ciudad estos días.

Ya para la jornada de este viernes, día 11, están previstas las actuaciones de los extremeños El Pelunjáncanu, a las 18.45 horas en la plaza Mayor, para seguir con los conciertos de Subterráneos en Santa María, Happy New Year. MOunQup, !!!(chk chk chk), Arte Unfly, Elemotho Gaalelekwe, Red Baraat, Picatoste, Enric Montefusco, Oumou Sangaré y Shoul&Libraloggia, que se irán sucediendo en los diferentes escenarios.

También mañana viernes, a las 22.45 horas, en la Plaza Mayor, está prevista la lectura del manifiesto Womad que cada año resalta lo valores de convivencia y respeto que impregna esta cita que, en esta ocasión, también ha puesto en marcha una campaña contra el acoso sexual con el lema 'Respétame. Por unas fiestas libres de acoso', con un punto de información en las zonas próximas a los conciertos.

El programa

Así las cosas, el festival Womad ofrece varias sugerencias sonoras con nombres llegados de otras latitudes, especialmente del continente africano, como Elemotho Gaalelekwe, Hermanos Thioune, Orchestra Baobab y Oumou Sangaré.

Del otro lado del Atlántico estarán los estadounidenses !!! (chk chk chk) y Red Baraat, los colombianos Canalón de Timbiquí y el dúo mexicano Sotomayor; Dot to Dot, MounQup y Sand Palace Arts se convertirán, junto a los españoles Enric Montefusco, Papaya, Soleá Morente y The Gramophone Allstars Big Band, en los representantes europeos; la castigada Siria tendrá como embajador al sorprendente Omar Souleyman y la lejana India a los The Ska Vengers, que combinan ska, dub, punk, jazz y rap.

La música con denominación de origen extremeña será de nuevo una de las grandes protagonistas de esta cita. En esta ocasión los elegidos por la organización han sido El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3 AM, Libertango eXtreM y Supertennis, a los que se sumarán los ocho artistas que tocarán dentro de la programación del Escenario IJEX@WOMAD.

Por tercer año consecutivo, Womad presenta, en colaboración con el Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura (IJEx) y de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura, el Escenario IJEX@WOMAD. Este espacio, situado en la plaza de Santa María, es una plataforma de lanzamiento para las bandas emergentes extremeñas. Los ocho grupos seleccionados son: Arte Unfly, Lejin, Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N., RMD Beatmaker, Shoul&LibraLoggia y Subterráneos.

La programación incluye también talleres para mayores e infantiles, un ciclo de cine africano en la Filmoteca de Extremadura, la actividad Mundo de Palabras, una exposición fotográfica, un pasacalles, así como un Mercado Global, un espacio para las Comidas del Mundo y la presencia de ong's.