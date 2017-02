El aumento de los locales de apuestas en Cáceres preocupa al ayuntamiento

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sr Rafaé, como portavoz del gobierno local, quería consultarle si los técnicos municipales ya pasaron por el solar de la Ribera del Marco para comprobar si la solicitud de licencia de obra menor concedida a la empresa promotora coincide con los trabajos que se han realizado...ya sabe usted, a lo que me refiero: allanar, alisar, aplanar. Se me ha venido a la cabeza al relacionar en la misma noticia Ayuntamiento y salón de juegos, fíjese que tontería. ¿son los trabajos que ha realizado la empresa en este solar los propios que se conceden en una licencia de obra menor? si o no.