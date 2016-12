El autor del atropello mortal en Cáceres asegura que no lo pudo evitar porque no vio a la joven

El autor del atropello mortal en la avenida de la Hispanidad aseguró ayer que no vio a la joven, por lo que no pudo evitar atropellarla. Prestó ayer declaración en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cáceres. Aseguró que la joven fallecida, María José Ojeda Pavón de 25 años y natural de Montánchez, entró a toda prisa en el paso de peatones. Es la primera vez que cuenta su versión de los hechos, después de que se negara a hacerlo ante la Policía Local el día del accidente, el pasado 11 de noviembre.

Según explicó el abogado de la defensa, José María Pedregal, el joven afirmó al juez que circulaba a 50 kilómetros por hora (velocidad permitida en ese tramo de la vía) y que, mientras recorría la avenida, no observó a nadie con la intención de cruzar la calzada. Solo se percató de que alguien entró muy deprisa en el paso de peatones cuando llegó a un punto cercano al paso, en el que hay un árbol que resta visibilidad, pero entonces no le dio tiempo a detenerse y la arrolló. Manifestó además que la joven iba distraída mirando algo que tenía en las manos (no precisó de qué se trataba). El conductor mostró asimismo su arrepentimiento por lo sucedido. «Claro que lo siente. El joven está mal desde lo ocurrido. No ha tenido nunca ningún problema, lo que ha ocurrido es un accidente», dijo su abogado.

El atestado policial recoge que el autor del atropello circulaba como mínimo a 73 kilómetros por hora, aunque aclara que no puede confirmar a cuánta más velocidad iba debido a que, con el golpe, el cuerpo de la víctima impactó contra un vehículo estacionado, por lo que frenó su desplazamiento (según el lugar en el que estaba se calcula que iba a 73 kilómetros/hora, pero no se sabe si podía haberla desplazado más metros). Según el letrado de la defensa, las mediciones que ha llevado a cabo la policía «no son correctas». Según explicó, para calcular la velocidad se basa en un pino ubicado en el bulevar central, punto en el que el conductor se percató de la presencia de la joven. Según el atestado, en palabras del letrado, este se encuentra a 43 metros del paso, cuando está «a 23 metros» del mismo. Su intención ahora es demostrar que su cliente no sobrepasaba los límites permitidos en la vía.

El abogado de la acusación particular, Vicente Vega, desmiente la versión del conductor. Asegura que la joven ya estaba cruzando el paso de peatones cuando la arrolló. Muestra de ello es que el autor, que circulaba con su vehículo por el carril izquierdo, la golpeó con la parte derecha del mismo. Negó que la víctima fuera corriendo y afirmó que cruzó el paso de peatones de una forma correcta. En cuanto a la velocidad a la que circulaba, la acusación particular considera que sobrepasaba el límite permitido.

EN LA ESTACIÓN DE AUTOBÚS / Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre a primera hora de la tarde en la avenida de la Hispanidad, en el paso de peatones ubicado justo al lado de la entrada por la que los autobuses acceden a la estación de esta ciudad.

El vehículo que conducía el autor, un Mercedes de la línea deportiva, es propiedad de su hermano. En el informe policial consta que no tenía seguro, sin embargo, el abogado de la defensa aclara que el propietario desconocía este extremo. Asegura que en el mes de julio contrató un seguro con una empresa y que nunca nadie le avisó de que el mismo no seguía en vigor.

El caso se encuentra en fase de instrucción. De seguir adelante la causa el autor sería juzgado por homicidio imprudente.