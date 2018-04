Los auxiliares de enfermería piden la apertura ya del nuevo hospital de Cáceres

Ayer se volvió a hablar del nuevo hospital de Cáceres en la Asamblea de Extremadura. En esta ocasión, fue en la Comisión de Sanidad y a petición del Partido Popular, que solicitó la intervención de la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería, Usae. Fue su secretaria autonómica, Victoria González Palomino, quien acudió acompañada de la vocal de Usae en Cáceres, Francisca Gómez Serrano. González expuso la postura de su sindicato con respecto a la apertura de la primera fase del nuevo centro hospitalario, que se espera para el segundo semestre de este año.

En su primer turno de palabra ante la comisión, Victoria González afirmó que desde Usae «siempre hemos dicho que se abra, aunque sea habitación por habitación», y apostilló, «eso sí, que no se olvide de licitar ya la segunda fase y que se empiece a hacer ya la otra parte del hospital, porque es necesario para Cáceres y es necesario para los extremeños», expuso.

González utilizó la expresión que, antes que ella, había empleado el diputado del PP, José María Saponi, en la justificación de la comparecencia, para afirmar que «es cierto que tenemos medio hospital»; pero aún así, defendió su apertura por fases, porque «lo que no puede ser es que vayamos a abrirlo ya viejo», afirmó. En este sentido, la secretaria autonómica de Usae hizo referencia al abandono de las obras «por la crisis» y de cómo, al retomarse, «se ha tenido que reformar ciertas cosas». Así mismo, Victoria González incidió, «que no se nos olvide que tenemos una subvención por parte de Europa, que si no se abre habrá que devolverla».

comunicaciones // Tras la primera intervención de la representante de Usae, fue el turno de palabra de los portavoces de los grupos parlamentarios. Obed Santos, de Podemos, preguntó sobre los posibles problemas que acarreará tener las consultas en el hospital San Pedro de Alcántara y la cirugía en el nuevo centro, sin que estén aún hechas las mejoras en la red de comunicaciones, como la ronda este. Además, quiso saber la opinión de Usae sobre la cercanía de la mina de litio, si se abriera. José María Saponi, del PP, insistió también en los problemas de comunicaciones y recordó que Usae se opuso, en 2009, a la apertura del hospital por fases. Por su parte, Catalina Paredes, del PSOE, insistió en que «los profesionales están deseando que se abra el nuevo hospital».

Victoria González, en su turno de respuestas, reconoció que en Usae no se ha hablado de lo que supondría la apertura de la mina. En cuanto a las comunicaciones, reconoció que «movilidad de pacientes siempre hay, con la urgencia y la peligrosidad que existe en ello» y manifestó su deseo de que se comiencen las obras en Cáceres para facilitar los accesos. González insistió en que «falta personal» y pidió un aumento para el nuevo centro.