Una avería deja más de 14 horas sin agua a un tramo de Camino Llano

La noche del pasado jueves una tubería de agua reventó en la calle Camino Llano, en el tramo superior que comprende desde la calle Colón hasta la plaza Marrón. La avería se produjo en torno a las 11 de la noche, momento en el que el agua empezó a correr por toda la calzada. Canal de Isabel II explica que a esa hora se procedió a aislar el tramo afectado, lo que supuso un corte del suministro de agua. El incidente no se solucionó hasta la mañana del viernes 21 cuando los técnicos realizaron una excavación para la reparación de la tubería. No obstante el suministro de agua no se restableció hasta el mediodía.

El suceso ha afectado negativamente a los negocios de la calle, en especial al Restaurante Bartololo, en el que la falta de agua potable les obligó a utilizar garrafas de agua embotellada para poder lavar la vajilla. María Vaquero, propietaria de la librería Todolibro situada en esa misma calle, cuenta que ayudadó a los trabajadores del restaurante «dándoles agua en cubos». A ella la avería no le afectó debido a que la librería se encuentra en otro segmento de la vía.

Según el Canal de Isabel II el suceso podría haberse producido por una rotura de la tubería a causa de la antigüedad de la misma. María Victoria, dueña del restuarente Bartolo, explica que «se trata de la cuarta de vez que se produce una avería de este tipo en lo que va de año. Tendrán que pensar en cambiar la cañería y no solo arreglarla».

La dueña del local mostró su descontento con la tardanza a la hora de reparar el incidente, «ni siquiera nos han avisado del corte del suministro, anoche llegaron los técnicos y cortaron el agua, pero no nos dieron ninguna explicación», además indica que al tratarse de un restaurante tenían clientes a los que atender y que por ello «han tenido que traer una cafetera de casa y estamos calentando el café en el microondas. Estas averías nos afectan significativamente». Además, explicó que aunque la tubería la habían arreglado a las 8 de la mañana, «a las 12 y media aún no se había restablecido el suministro». La empresa concesionaria del servicio de aguas ha informado de que el servicio se restableció a la 1 y media del mediodía.