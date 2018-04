El Ayuntamiento de Cáceres bloquea la mina de litio en Valdeflores

A “LOS AUSTRALIANITOS DEL LITIO” solo les interesa los usos minerors que deben estar sobre cualquier otras cosa: - Asentamientos a menos de 300 mts. Que se vayan a otros sitios. Primero nosotros. - Residenciales a menos de 1000 mts. Que se contruyan otro. - Centros de Estudiantes – Universidad – a algo más de 1000 mts. Que se vayan a otra Universidad. - Primera y segunda vivienda al lado, pues que la aabandonen. Y se vayan a otra parte. - El resto de la ciudad que se “jo....”. Primero estamos los autralianitos. - Los arbolitos los destruyan ellos y ya no les molesta. - Los pajarito que salgan volando y no les molestamos. - El agua que necesitamos, no pasa nada. Que los cacereños beban de botella y se duchen y laven con garrafas. Además que no se laven, tanta ducha didrían, es mala para el PH. Si los argumentos jurídicos de estos señores son: “... determinar si los valores ambientales se pueden superponer a los usos existentes en la zona”. Señores sus argumentos jurídicos son muy pobres. Y no estamos haablando de problemas ambientales, estamos hablando que la mina está a muy pocos metros de la población, con el consiguiente peligro a muchos niveles. Aquí lo únicos intereses que están primando son los intereses económicos de un grupo de australianos, españoles, ... que no tienen nombre. Pues quitando a los 2 que representaron la obra delante de una fuente de Cánovas, no sabemos quienen son los que ponen el dinero. Señores australianitos menos mentiras y más seriedad. Y si estos señores dicen que somos unos demagogos los que nos oponemos a la mina, vds. Por el contrario vds. Están actuando no solo con mucha demagogia, sino con mucha prepotencia, depotismo, caciquismos, mentiras,... y podría encontrar un millón de calificativos que le vendrían muy bien. Algunos podrían ser mal sonantes, pero el respeto como persona no se lo vamos a perder, aunque aquí no les queremos. NO A LA MINA DE LITIO: