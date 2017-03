El Ayuntamiento de Cáceres concluye que Progemisa no cumplió con la licencia de obra

La comisión de Urbanismo concluyó ayer que Progemisa sobrepasó el permiso de obra que se le concedió. Según el gobierno local, la licencia de obra menor concedida a la empresa promotora del proyecto de urbanización de 112 viviendas en un solar en San Francisco donde se encontraron restos arqueológicos (una conducción de agua potable de entre los siglos XVII y XIX) no contemplaba, en ningún caso, la posibilidad de realizar ningún tipo de excavación u otras actuaciones por debajo del rasante natural como las que se llevaron a cabo.

El premiso solo permitía el desbroce del terreno, límite que Progemisa, «como se ha demostrado, sobrepasó claramente», apuntó el edil de C’s, Antonio Ibarra. En ese sentido, Ibarra calificó como «impecable» el trabajo de los funcionarios municipales y demandó que se elabore «urgentemente» un Plan Arqueológico Municipal con el que se evitarían casos como este, ya que «se podría detectar con antelación si existen restos arqueológicos en el subsuelo, y así poder actuar sin riesgos».

Sin embargo, CáceresTú criticó que aunque el ayuntamiento no permitiera excavaciones tampoco supervisara si la promotora cumplía con la licencia o se excedía en sus trabajos. «Responsables son tanto la empresa, por hacer algo que no estaba permitido, como el consistorio, por dejación de sus funciones de vigilancia», añadió el concejal de CáceresTú, Ildefonso Calvo. Para Calvo, no estaría de más la redacción de un Plan Arqueológico, sin embargo defiende que existe «regulación suficiente ahora» para salvaguardar el patrimonio. «Lo que pasa es que no se cumple», concluyó.

Por su parte, según el PSOE, que también ve «dejación de funciones» por parte del gobierno local, aún para un mera «autorización de desbroce y nivelación (...) se deberían haber solicitado las necesarias prospecciones arqueológicas, ya que estamos en una zona de especial protección», destacando además que «el incumplimiento de licencia es una competencia municipal», defendió el portavoz socialista, Luis Salaya. En ese sentido, criticó también que el gobierno local «parece querer tratar la ciudadanía como ignorante al no asumir que para nivelar un terreno hace falta maquinaria que puede ocasionar los daños que ocasionó, como se ha podido comprobar».

No obstante, según se explicó en la comisión, los restos arqueológicos finalmente tienen un escaso valor patrimonial y monumental, aunque sí que cuentan con relevancia de carácter documental e informativa. Por ello, la dirección general de Patrimonio de la Junta de Extremadura ha asignado a una arqueóloga el control y seguimiento del proyecto, de cara a depositar los materiales arqueológicos en el museo provincial una vez finalizado el estudio.