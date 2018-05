El Ayuntamiento de Cáceres contratará a 82 parados de larga duración durante seis meses

Los parados de larga duración de Cáceres pueden solicitar, a partir del próximo lunes, 21 de mayo, uno de los 82 puestos de trabajo que oferta el Plan de Empleo Social. El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha la segunda convocatoria de este programa, promovido por la Junta de Extremadura y financiado junto a las corporaciones locales. Ayer, el portavoz del ejecutivo local, Rafael Mateos, y el concejal de Empleo y Recursos Humanos, Domingo Expósito, presentaron en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno local los detalles de este plan.

El consistorio contratará a un total de 82 desempleados de larga duración, que desempeñarán su labor en alguna de las dependencias municipales. Los puestos de trabajo ofertados son 36 ordenanzas, 27 operarios de servicios múltiples, 10 limpiadores y 9 auxiliares administrativos. Las solicitudes se presentarán en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, Imas, entre el lunes 21 y el viernes 25 de mayo, ambos días inclusive. Las personas seleccionadas tendrán un contrato en una jornada del 70 por ciento del total desde el 1 de julio al 31 de diciembre.

Como ha explicado Domingo Expósito, los requisitos para poder acceder a este Plan de Empleo Social, según regula el decreto de la Junta, son «ser parado de larga duración, no ser beneficiario ni perceptor de prestación contributiva por desempleo hasta la fecha de cumplimento de los requisitos y la renta de ingreso de cualquier naturaleza de la unidad familiar no debe superar una serie de límites». Estos son, en el caso de un único solicitante, no sobrepasar el salario mínimo interprofesional, que en este 2018 se sitúa en 735,9 euros en catorce pagas. Por cada miembro de la unidad familiar, se añade un 8 por ciento a esta cuantía, hasta un «tope», como ha detallado Expósito, que no podrá sobrepasar «1,5 veces el salario mínimo interprofesional».

Los técnicos del Imas recogerán las solicitudes y harán la baremación de los aspirantes. Los menores ingresos y las mayores cargas familiares recibirán un máximo de cuatro puntos. Las diversas circunstancias personales y familiares de los solicitantes también tendrán una puntuación máxima de cuatro puntos. En este sentido, el concejal de Empleo y Recursos Humanos ha aclarado que «vamos a valorar cuestiones como la discapacidad, la violencia de género, las familias monoparentales, el pago de alquiler o hipoteca, tener determinados rangos de edad y también se va a valorar el tiempo en situación legal de desempleo». Todos ellos, según Domingo Éxposito, «criterios puramente objetivos».

En cuanto a los requisitos para aspirar a uno de los puestos ofertados dentro del Plan de Empleo Social, para operarios de servicios múltiples, limpiadores y ordenanzas sólo será necesario estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente; mientras que para acceder a un puesto de auxiliar administrativo, hace falta el graduado en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o equivalente.

En la segunda convocatoria de este plan se van a invertir 517.000 euros, de los cuales 344.000 corren a cargo de la Junta de Extremadura y 173.000 del Ayuntamiento de Cáceres.

En este sentido, Domingo Expósito se ha preguntado «si esto es realmente un plan de empleo social de la Junta o del ayuntamiento», porque «la junta pone las condiciones y los requisitos, pero son los ayuntamientos los que acaban pagándolo».

Expósito ha remarcado el esfuerzo del Imas por simplificar los trámites de la solicitud y acelerar los procesos y ha lamentado que «el Sexpe, desgraciadamente, no interviene en esta convocatoria, en ninguna de las que han hecho del Plan de Empleo Social, no hace ni selección ni preselección al respecto», ha explicado. A juicio del concejal de Empleo y Recursos Humanos, esta «es una gran privación que hace la Junta de Extremadura a las personas que tratan de trabajar porque no está incluido dentro de los itinerarios profesionales que debe marcar para cualquier desempleado o cualquier demandante de empleo y que se realiza a través del Servicio Público de Empleo». Domingo Expósito considera que al plantearse el plan de esta manera, se priva a las personas contratadas «de un derecho que tienen a que se les haga un seguimiento, un itinerario profesional y que se les derive a las ocupaciones que correspondan mejor a su perfil profesional o su mejor empleabilidad», ha concluido.

En otro orden de cosas, el portavor del gobierno local ha informado que el proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Cáceres junto a la Universidad de Extremadura, Uex, y que «permite conocer en las cubiertas de todas las casas de la ciudad, que son más de 15.000, la potencialidad existente para la instalación de placas solares» ha sido seleccionado para participar en el IV Congreso de Ciudades Inteligentes que tendrá lugar en Madrid los días 30 y 31 de mayo. En concreto, Rafael Mateos ha explicado que «se van a presentar doce ponencias y una de ellas será la cacereña». Mateos ha calificado el proyecto de placas solares desarrollado por el consistorio y la Uex como «una iniciativa pionera por su carácter universal y público».