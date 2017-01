El Ayuntamiento de Cáceres dice estar al corriente del pago del 2016

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado estar al corriente de sus obligaciones con el Consorcio Cáceres Capital Cultural 2016, ya que, según ha aseverado, ha abonado «lo que había pendiente dentro de dicho órgano». Según los datos municipales, «la deuda que faltaba por pagar por parte del Consistorio a dicho consorcio fue abonada en dos plazos, por lo que se está al corriente de la misma y se ha cumplido con ese apartado». En cuanto a otras cuestiones «que pueda haber pendientes», desde el Gobierno local han recordado que las certificaciones del consorcio «las realizó y las abonó» el Ejecutivo de Fernández Vara.

En este sentido, han insistido que el Consorcio 2016 lo presidieron la exalcaldesa Carmen Heras y Fernández Vara, con la participación de un representante de Foro Ciudadano, que «fueron los que cerraron las actuaciones intramuros, al margen de los técnicos municipales». Así, el Gobierno de Elena Nevado ha precisado que «el que mejor conoce el estado de este consorcio es el propio presidente de la Junta, que es quién firmó dichos acuerdos».

No obstante, según publicó ayer este periódico, el ayuntamiento hizo efectivamente dos pagos, pero eran abonos para afrontar la anualidad del consorcio del ejercicio de 2010, que no se llegó a abonar dentro de ese ejercicio. Pero esto no es el total de la deuda del ayuntamiento con el consorcio, ya que su comisión liquidadora, en la que participa el interventor del ayuntamiento, estableció en julio de 2016 qué cantidad debía de aportar cada socio para terminar de liquidar los débitos del consorcio. Esta es la deuda que el ayuntamiento aún no ha pagado y es una cuestión que se tendrá que abordar en el próximo consejo de dirección, que se podría celebrar en enero. Así, en marzo de 2015 el ayuntamiento abonó el 50% (300.000 euros) de la aportación ordinaria del ejercicio de 2010 que debió poner ese año en el consorcio y que se adeudaba. Este dinero se destinó a pagar parte del principal de 1,7 millones de la sentencia de diciembre de 2014 que obligaba al consorcio a pagar a Placonsa las últimas certificaciones de la reforma de la plaza Mayor. El ayuntamiento abonó el pasado septiembre el otro 50% (300.000 euros). Pero aún resta que aporte su parte de la liquidación que se presentó en julio, tiene pendiente de abonar 371.000 euros según dicha liquidación, y además también se le imputan en la liquidación otros 233.000 euros de los intereses de demora del principal de la sentencia, que es la parte que no se hubiera generado si el ayuntamiento hubiese pagado antes su aportación ordinaria de 2010, aunque esta última cifra no es una cantidad cerrada.

El PSOE, precisamente, ha tachado de «lamentable» lo sucedido e insiste en que el consistorio es la única institución deudora de cuantas forman el Consorcio Cáceres 2016. En un comunicado, señala que la regidora cacereña «no está actuando de manera responsable con este asunto, como sí lo han hecho el resto de socios que ya han abonado su parte». El equipo de gobierno ha calificado sin embargo de «desfachatez» las declaraciones del PSOE, puesto que quien presidía el consorcio «que ha generado la deuda y no pagó» fue la exalcaldesa Carmen Heras.

Según el ejecutivo de Nevado, fue el gobierno de Heras el que “dejó estas cuentas sin saldar, y también más de 80 millones de deuda comercial y financiera que se ha tenido que solucionar con la gestión de Nevado».

El Consorcio 2016 se disolvió en junio de 2011, después de que la candidatura cacereña a la capitalidad cultural europea fuera descartada en octubre del año 2010.