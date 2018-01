La bandera de España de 24 metros ya ondea en Cáceres

Orgullo lo que se dice orgullo no mucho. Hay paro, corrupción, falta de educación , maltrato animal rayando el salvajismo, ignorancia supina , fascismo en cataluña , individualismo, complejos de superioridad en algunas regiones como Pais Vasco o Cataluña con respecto a otras, no existen grandes industrias, vivimos del turismo lo cual no es muy edificante, etc etc Orgullo ninguno, pero si sería importante colocarla en Cataluña , porque aquí en Cáceres es muy fácil,..........Y que conste que voto a Ciudadanos que son los precursores del tema.