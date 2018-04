Bloque estudiantil, vecinal y del comercio en una marcha el sábado por un tren digno para Extremadura

La plataforma Milana Bonita ha convocado una manifestación en Cáceres este sábado, día 7, para reivindicar un tren digno para Extremadura. La marcha se incluye en la campaña ‘Marcha del millón de Extremeños’ que ha llevado esta reivindicación a Badajoz, Plasencia y Navamoral de la Mata y que tendrá lugar en Mérida en la primera quincena de mayo.

A la manifestación de Cáceres, que partirá a las 12.00 de la plaza de América y llegará hasta la plaza Mayor, se han unido diferentes colectivos, como la Asamblea de Estudiantes y la Asociación de Estudiantes Independientes de Derecho, la Agrupación Vecinal de Cáceres, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) y la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca). Representantes de estas orgranizaciones, salvo las asociaciones estudiantiles, que no pudieron acudir, estuvieron en la rueda de prensa de ayer de presentación de la manifestación.

El portavoz de la plataforma Milana Bonita, Juan Carlos López, explicó que más allá de pedir un AVE que una la región con Madrid, lo que exigen es un tren que vertebre la región con el norte, a través de la Vía de la Plata, con Valencia de Alcántara y Portugal, como el Lusitania, con Ciudad Real y Valencia por Cabeza del Buey y con Sevilla y Cádiz. Juan Carlos López afirma que «primero queremos que se vertebre la región, que haya trenes que tengan ida y vuelta, el problema es que no tenemos más que una vía y luego tenemos otro problema importantísimo, somos la única comunidad que no tiene ni un solo metro de vía electrificado, por lo tanto, es dificilísimo que se pueda vertebrar ahora mismo la región». El portavoz de Milana Bonita considera que «sólo se podrá vertebrar un poquitín cuando nos pongan el AVE».

Esta vertebración supone mejorar las comunicaciones entre las principales ciudades extremeñas entre sí y, además, con otras ciudades importantes del entorno, como Madrid, Salamanca o Sevilla, no sólo para el tránsito de pasajeros, sino también para favorecer el turismo, el comercio y los traslados habituales de estudiantes y trabajadores. En este sentido, intervino la representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex), Rosa González, que puso de manifiesto lo que llamó «un problema oculto», que muchas personas de la provincia de Cáceres se tienen que desplazar a Madrid o Badajoz para consultas médicas y que, por falta de trenes, tienen que optar por el vehículo particular o los taxis, lo que incrementa el precio del desplazamiento. «Estamos hablando de una población muy envejecida, con unas pensiones muy bajas y tienen que hacer frente a unos gastos desmesurados que en otras comunidades no tienen», expuso Rosa González.

Por este motivo, así como por la «falta de agilidad del transporte», Acuex apoya la manifestación de este sábado, «reivindicamos un tren, no digno, un tren, porque hasta ahora tenemos vagones de mercancías, prácticamente, porque un tren que no llega a su tiempo, no es un tren», concluye González.

beneficios para el turismo // Por su parte, la gerente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca), María Ángeles Costa, reflejó las necesidades del sector de contar con vías de comunicación eficientes. Según Costa, «estamos en una ciudad de servicios, incluso en una comunidad donde la mayor parte de las empresas se dedican al sector servicios, con lo cual, es muy importante atraer a público suficiente y eso no va a suceder cuando tenemos las infraestructuras que tenemos». La gerente de Aeca incidió también en la importancia de un tren rápido y que funcione con normalidad para fomentar el sector turístico de la capital cacereña, «estamos intentado incrementar el número de turistas extranjeros en la ciudad, son todavía muy escasos, y creemos que una parte fundamental, porque son gente que no vienen con su vehículo, es el transporte público, en este caso, el tren», explicó. En este sentido, María Ángeles Costa recordó las múltiples averías que sufren los trenes que vienen a Extremadura, «desde luego, no nos viene nada bien para el turismo ver a los viajeros en pleno mes de agosto andando por las vías o un tren que llega con media hora de retraso», concluyó.

El presidente de la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres, José Alberto Iglesias, añadió que apoyan la manifestación porque «hay que pelear» por una infraestructura ferroviaria «digna», en lo que inidieron todos los presentes en la rueda de prensa.