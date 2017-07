Una boda en Cáceres supera los 13.000 euros, menos que la media española

Según los datos de la Diócesis Coria-Cáceres, la concatedral de Santa María es la iglesia más solicitada por los cacereños para celebrar sus enlaces religiosos con alrededor de 60 bodas anuales, seguida, en este orden, por los templos situados en el casco histórico de San Juan, Santiago y San Mateo. Por otra parte, el santuario de la Virgen de la Montaña, muy popular en el municipio, celebra entre 20 y 25 matrimonios. Estas cifras se engloban dentro de los 338 enlaces que se produjeron en la capital según las últimas estadísticas del INE, de los cuales 166 fueron eclesiásticos y 172 civiles. «Las bodas por lo civil están en auge, cada vez hay más», destaca Margarita Vallaure, dueña de la empresa de organización de bodas Eme & Be.

Si bien la elección entre civil y eclesiástico es, a priori, un asunto fácil de resolver, el resto de aspectos de la boda implican un gran nivel de organización, planificación y control del presupuesto. En España, según los datos de Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), casarse cuesta una media de 16.534 euros, cifra que baja a los 13.035 en la región. «Es muy difícil decir una media. No es lo mismo casarte en un hotel que en un castillo. Una boda puede ser económica o excesiva, depende de lo que quieran los novios», aclara Vallaure.

Según las estadísticas de FUCI, las partidas más grandes se las llevan el banquete y el viaje de novios, seguidos por los detalles de la organización como flores, decoración, invitaciones, coches, música, etcétera. El vestido de la novia es otro de los gastos importantes. Puede oscilar entre los 800 y los 3.000 euros en tiendas especializadas y dispararse si hablamos de alta costura o diseñadores. El traje del novio es más económico y se mueve entre los 300 y los 500 euros. La mayoría de las bodas se programan para la segunda mitad del año, acaparando verano y otoño el 80% de los enlaces. En este contexto, noviembre y diciembre son meses prácticamente nulos, siendo febrero la fecha de inicio de los enlaces que se celebran fuera de la temporada alta. «En invierno se celebran muy pocas bodas. Es una pena porque son muy elegantes», explica la responsable de Eme & Be.

La organización ha cambiado bastante en los últimos años, «los novios ya no quieren hoteles. Prefieren celebraciones personalizadas en sitios un poco especiales como castillos o bodegas», comenta Vallaure. Entre las características que demandan estos lugares, la dueña de Eme & Be destaca la presencia de un patio o jardín amplio para celebrar el lunch y espacios grandes en el interior para poder ubicar a todos los invitados en la misma sala. En este sentido, «en Cáceres faltan sitios que cumplan estos requisitos, porque los palacios y casas tienen dependencias separadas y no es fácil encontrar un lugar que cumpla con estas necesidades», destaca.

Con el presupuesto establecido, el lugar elegido y los detalles preparados hay que prepararse para el ‘día B’ o día del enlace. Vestido aparte, la novia pasa a la fase de producción con el peinado y el maquillaje. Este trámite se gestiona de antemano, entre un año y 9 meses antes, para poder reservar la fecha y hacer los tratamientos previos. «Un tiempo antes les recomiendo los cuidados que necesitan, así cuando llega el día de la boda el pelo viene tratado y bonito», cuenta Christian Andrade, director del centro Belleza Absoluta.

En esta etapa previa entran en escena los fotógrafos y videógrafos, que son quienes cubren el festejo desde los preparativos. «Ese día estamos durante el proceso. Normalmente empezamos en el momento en el que se visten y terminamos después del baile», detalla Patricia Bravo, dueña de la empresa Amartefilms, que se dedica a los reportajes de bodas. Estos profesionales trabajan con un nuevo concepto fílmico, dando a la estética de los videos un tratamiento cinematográfico.

En este nuevo escenario, las webs de bodas han proliferado, ofreciendo herramientas para la organización. Son escaparates y directorios donde se puede encontrar todo lo necesario para llevar a cabo el enlace. Un ejemplo es el portal www.bodas.net, donde hay aplicaciones para resolver los aspectos logísticos, permite crear una página web para ese día y tiene programas para controlar el presupuesto. También dispone de una lista de proveedores, que cubren todos los aspectos de la boda, localizados por municipios y una sección de artículos con ideas, dedicada en exclusiva a esta temática.