Una cacereña en Casados a primera vista

«Ruth es una mujer de 42 años. Es una mujer muy fuerte, pero también muy sensible y romántica». Fue la tarjeta de presentación de Ruth Villanueva, una cacereña de 42 años, en el programa Casados a Primera Vista, que emitió el pasado lunes Antena 3 Televisión. Ingeniera Civil de profesión, declaró acudir al programa porque necesitaba «encontrar el amor, ya que en cierto modo me siento incompleta. Siento mi vida un poquito coja y creo que todavía no he encontrado mi amor definitivo». Lo cierto es que la boda no estuvo exenta de capítulos polémicos.

Para la boda de Ruth, el programa seleccionó como pareja a Jaime Martí, «un conquistador nato con un corazón de piedra», según recoge la web de la cadena televisiva. Natural de Tarragona, de 53 años, divorciado y comercia de profesión, las primeras palabras que dedicó a su mujer, ya en el altar, fueron de halago. «Qué mirada tienes hija mía. Cuesta hasta aguantarla», le dijo. A la cacereña, a priori, también le gustó. «Sé que es él la persona con la que quiero casarme», reconoció. Y el padre de Ruth también se sumó a la celebración. «Creo que he dejado a mi hija en buenas manos», opinó.

Pero no todo el programa fue un camino de rosas. Los amigos del novio criticando a la novia, suegros y suegras... Y, para colmo, una amiga y ex pareja de Jaime, Claudia, que haría las veces de madrina en el televisivo enlace matrimonial. Las novedades, el desenlace y más reacciones de los protagonistas, en la web del programa.