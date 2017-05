Cáceres en 4K

Ayer grabaron en el interior de la concatedral de Santa María y hoy rodarán en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. RTVE está recogiendo el patrimonio y la cultura de Cáceres en un reportaje audiovisual de 50 minutos de duración que forma parte de la serie documental ‘Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad’, la cual se terminará de rodar en 2019 y repasará la historia de las 15 urbes que componen el grupo. Los episodios de Ávila, Santiago y Segovia, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1985, fueron producidos y emitidos entre finales del año pasado y principios de este 2017. No obstante, se pueden ver en la página web de RTVE.

El capítulo de Cáceres, declarada en 1986, se emitirá a finales de este año junto con los otros tres que RTVE producirá en 2017: Toledo, Salamanca y Ávila. «Lo que intentamos es dar una visión lo más completa posible de la ciudad. No solo de lo que es el patrimonio artístico, sino de las principales actividades que se desarrollan», explicó ayer a este diario la directora de la serie documental, Belén Molinero, en referencia a la Semana Santa y al festival Womad, dos de los grandes atractivos de la ciudad que el equipo de RTVE ya tiene guardados en cintas.

RTVE está grabando en 4K, una tecnología que permite «una definición cuatro veces mayor al HD», explicó Molinero. «Hay que tener mucho más cuidado porque cualquier defecto que pueda aparecer se sobredimensiona, pero ese problema suele darse más en ficción», aclaró. La grabación en la capital cacereña está proyectada para 20 días, dividida en varios rodajes. En ella participan un equipo básico y varios más encargados del manejo de las ‘cabezas calientes’ (o grúas de grabación) y las steadicams. Incluso han utilizado un helicóptero para los planos aéreos de la ciudad. El equipo básico está formado por seis miembros: producción, realización, dos cámaras (ya que haciendo uso de la tecnología 4K se requiere de una persona al manejo de la cámara y de otra al foco, como ocurría con las grabaciones en 35 mm), sonido y una figura conocida como Dit, «una especie de técnico que se encarga de ajustar la configuración de la cámara». En total, en el documental sobre Cáceres trabajan unas 15 personas.

Tras grabar la Semana Santa, el equipo básico de RTVE regresó este pasado viernes para filmar el Womad, así como espacios patrimoniales de interés como la Iglesia de Francisco Javier, la Torre de Bujaco o, ayer, la Concatedral de Santa María, ya junto con los equipos de ‘cabezas calientes’ y steadicams que llegaron también ayer. «Nos marcharemos el domingo y volveremos dos veces más en junio. La semana del día 7 y a mediados», confirmó Molinero, para quien está siendo «un gusto» la experiencia en Cáceres. «Conocía la ciudad pero hacía mucho que no venía. Volví hace dos o tres meses a un par de reuniones y me pareció que esta muy bien conservada. Es fantástica para rodar porque se ha cuidado mucho el entorno, que no se mezclen cables ni otros elementos que distorsionen la imagen de la ciudad monumental. Es muy difícil encontrar un sitio así; nos facilita el trabajo. Si prohibieran el tráfico absoluto sería la perfección, pero eso se entiende que no se puede hacer», añadió Molinero.

Cáceres es más que nunca escenario de rodajes. El de RTVE es por ahora el último, pero ya han pasado por la ciudad series como La Catedral del Mar, Still Star Crossed o la popularísima Juego de Tronos. El telón no se baja aún.