Cáceres acoge un amplio rograma de eventos hasta julio

Llega la Semana Santa y comienza el rosario de fiestas locales. Cáceres entra en una montaña rusa de celebraciones religiosas, musicales, teatrales, gastronómicas, divulgativas, lúdicas... No habrá descanso hasta julio. Todas las fechas están ya sobre el calendario:

San Jorge: más actividades y una nueva organización

San Jorge regala este año un largo fin de semana festivo a los cacereños, y en plena primavera. Todo un gesto por parte del patrón de la ciudad, cuya festividad conmemora entre historia y leyenda la reconquista de Cáceres el 23 de abril del año 1229 por Alfonso IX de León. Caerá en lunes y será día no laborable. Por tanto, la víspera festiva se celebrará el domingo, 22 de abril. El dragón, con la huestes musulmanas y las tropas cristianas, saldrá del pabellón de Moctezuma hacia la avenida de Moctezuma, Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, Cánovas, San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía y plaza Mayor, donde tendrá lugar el espectáculo de teatro, danza y pirotecnia.

Ya el lunes, 23 de abril, se oficiará la misa del patrón en la concatedral, seguida de la procesión cívica con la corporación local y el tremolar del pendón desde el balcón del consistorio.

Precisamente porque San Jorge unirá un fin de semana con un día festivo, el ayuntamiento quiere reforzar este año el programa y llenar de propuestas las jornadas. «Habrá actividades para todos. Comenzarán en la tarde-noche del viernes día 20 en la plaza Mayor con un evento musical para el público joven, también se celebrará la Carrera de Montaña por la Sierra de la Mosca que organiza el IES Al-Qazeres junto con el ayuntamiento, y el Criterium Ciclista San Jorge volverá a ser una fecha para los amantes del ciclismo de dentro y fuera de Extremadura, el día 22, de la mano del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la Escuela Cáceres Bike», explica Pedro Muriel, concejal responsable de Festejos.

También se convocará la cuarta edición del Concurso Escolar de Dragones de San Jorge, que contará, por vez primera, con premios en metálico (600, 400 y 200 euros). Ya el último año desfilaron más de diez colegios, que animaron el ambiente desde el principio hasta el final.

Precisamente, la pasada semana concluyó el plazo para la presentación de ofertas de las empresas que optan a organizar los actos de conmemoración de San Jorge, por un importe de 41.200 euros anuales (IVA no incluido). La licitación, por procedimiento abierto, tiene esta vez una condición singular, y es que el contrato tendrá una vigencia de dos años prorrogables, sin que la duración total pueda exceder de cuatro. Es decir, que la empresa que se encargue del diseño del dragón, de la organización del desfile, del espectáculo en la plaza Mayor y de la quema final será la misma del próximo año, y posiblemente de los cuatro siguientes.

Además, el 21 de abril se desarrollará una propuesta de la mano de la Escuela Taurina de Cáceres, que programará un día completo de actividades. Organizará un tentadero por la tarde en el que torearán una veintena de alumnos, entre ellos varias chicas que harán gala de su arrojo y valor, ya que la escuela sigue ganando participación. También habrá iniciativas matinales en las que aún faltan por concretar algunos detalles: encierro infantil, toreo de salón, cante flamenco, exposiciones... «Nos acompañarán dos grandes figuras que todavía no podemos desvelar. El año pasado lo hicieron Juan Mora y Antonio Ferrera», explica el torero Manolo Bejarano, director de la escuela, donde ya hay alumnos que torean sin picadores y otros que podrán debutar este año con el traje de luces.

FERIA DEL LIBRO: FIESTA DE LAS LETRAS DESDE EL 20 DE ABRIL

Durante el mes de abril, y coincidiendo con la celebración de San Jorge, llegará el momento de la Feria del Libro, que este año, en su décimonovena edición, tendrá un programa de 10 días que abarcará desde el 20 hasta el 30, lo que permitirá programar actividades durante dos fines de semana. Organizado por la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), el certamen está registrando sus mejores datos históricos en ventas y público durante las últimas ediciones, con una afluencia el pasado año de más de 20.000 personas a los estands y a las convocatorias del paseo de Cánovas.

EXTREGUSTA, SALÓN DEL AUTOMÓVIL Y FERIA DE VIDEOJUEGOS

Además de la Feria del Libro, el consejo rector de Ifeca ha dado a conocer el calendario de todos los certámenes de 2018. El primero será ‘Extregusta’, que el pasado año volvió a convertirse en el evento con mayor respuesta ciudadana (110.000 tíckets vendidos). Tendrá lugar los días 6, 7 y 8 abril en el paseo de Cánovas. Ya en octubre llegará la XII edición de ‘Cáceres de Boda’, calificada como feria oficial de Extremadura, que se desarrollará los días 6 y 7 en el Palacio de Congresos.

En noviembre se celebrará el ‘II Salón del Automóvil’, que se reedita tras el éxito de la primera edición, con una importante presencia de expositores de la propia ciudad. La previsión es que se celebre entre el 8 y el 10 de noviembre. En diciembre, para no perder la tradición y coincidiendo con el puente de la Constitución, volverá la ‘Feria del Dulce Conventual’ al templo de la Preciosa Sangre, del 6 al 8 de diciembre.

Además, este año como novedad y en colaboración con GCT, Ifeca organizará un evento dedicado de manera exclusiva al mundo de los videojuegos en el que, además de presentar las novedades del mercado, se realizará un torneo vinculado a esta disciplina. La fecha aún debe decidirse, aunque la previsión es que se celebre en otoño. Esta cita viene motivada por la importancia que tiene el sector, su número de seguidores, y el hecho de que no exista en Extremadura ningún evento de similares características, por lo que se espera que sea una actividad más que atractiva para profesionales y aficionados.

NOVENARIO DE LA MONTAÑA: A POR EL TÍTULO REGIONAL

La Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, bajará desde su santuario hasta la concatedral de Santa María el 25 de abril, dos días después de la celebración de San Jorge. El 2 de mayo se celebrará la tradicional presentación de los niños nacidos durante el año a la imagen mariana en Santa María, así como las campañas solidarias de donación de sangre y de recogida de alimentos. El besamanto tendrá lugar durante las jornadas del 3 y 4 de mayo. Ya el día 6 de mayo, la patrona regresará a su templo en la Montaña durante una jornada romera, según los primeros detalles facilitados por el mayordomo, Joaquín Floriano.

Este año el novenario será muy especial, y ello porque la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña optará por tercera vez a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, tanto para sus procesiones de subida y bajada, como para el novenario. Por ello está elaborando un programa novedoso, con actividades paralelas orientadas al turismo, además de los actos tradicionales que atraen a decenas de miles de extremeños. Lo hace asesorada por los técnicos de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, de modo que hay confianza «y mucha ilusión», según el mayordomo, por obtener el título.

Cabe recordar que el pregón del novenario tendrá lugar el 19 de abril en el Gran Teatro (20.00 horas) a cargo de Juan Carlos Fernández Rincón, vicemayordomo de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña y presidente del Banco de Alimentos de Cáceres.

Womad: en marcha para UNIR DE NUEVO A 150.000 asistentes

Tras el histórico éxito de la pasada convocatoria, a la que asistieron más de 150.000 espectadores, la organización del Womad lleva largos meses trabajando para conformar un cartel artístico que llene de nuevo la ciudad de conciertos, talleres, proyecciones cinematográficas, recitales literarios, exposiciones, mercado global, comidas del mundo y otras muchas actividades.

La XVII edición del Womad se celebrará del 10 al 13 de mayo y ya se han ido desvelando poco a poco algunas bandas participantes, entre ellas grandes nombres internacionales como Oumou Sangaré (Malí), Red Baraat (Estados Unidos), Elemotho Gaalelekwe (Namibia), Papaya (España), la legendaria banda panafricana Orchestra Baobab, sus compatriotas, Hermanos Thioune, la segunda hija del gran Enrique Morente, Soleá Morente, el dúo electrónico mexicano Sotomayor, los estadounidenses !!! y Red Baraat, los colombianos Canalón de Timbiquí, y los españoles The Gramophone Allstars Big Band

El festival, que cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres a través del Consorcio Gran Teatro, también mantiene su misma filosofía de abrir las puertas a aquellos músicos de Extremadura que quieran tocar en sus escenarios, y ha publicado una nueva convocatoria que se cerró la pasada semana para los artistas de la tierra interesados en tocar en la cita multicultural. También las bandas emergentes extremeñas tendrán su espacio en el escenario IJEX@WOMAD, una iniciativa respaldada desde el Instituto de la Juventud de Extremadura.

Pero además, Womad ha abierto la convocatoria para las ONG interesadas en estar presentes en el festival con espacios para informar al público de sus fines, actividades y campañas. El plazo continuará abierto hasta el 6 de abril. Asimismo, los artesanos y restauradores que desean formar parte del Mercado Global y del espacio Comidas del Mundo han presentado ya sus solicitudes. En la pasada edición, Santa María, San Mateo y la plaza de las Veletas acogieron 21 puestos de creaciones artesanales, con una amplia variedad de productos y procedencias, y siete espacios dedicados a la gastronomía y a las delicias culinarias de todo el mundo.

SAN FERNANDO: PREFERIA, FERIA Y DÍA FESTIVO

La feria de Cáceres está considerada como la mayor de Extremadura por la alta participación del público, unas 400.000 personas de principio a fin, y por la gran cantidad de instalaciones: 180 atracciones, tómbolas y establecimientos de restauración. Este año se aplicará el mismo formato del anterior, es decir, un fin de semana de preferia los días 25, 26 y 27 de mayo, la inauguración oficial el martes 29 de mayo (podría ser el 30, aunque de todos modos la feria ya estará en su punto álgido) y el fin de semana grande (2-3 de junio), con el viernes, 1 de junio, como día festivo local.

El Concurso Nacional de Saltos se celebrará el primer fin de semana y conmemorará su 75 aniversario. Es el más antiguo del país y en él participan más de un centenar de caballos y otros tantos jinete de distintos países.

Otra de las citas tradicionales será la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, organizada por Ifeca, que cada año se realiza en paralelo con las ferias de San Fernando y que se mantendrá abierta al público desde el 29 de mayo hasta el 3 de junio, a lo largo del paseo de Cánovas.

El teatro clásico REGRESARÁ EN JUNIO CON MÁS ESCENARIOS

Los dramaturgos de la literatura universal volverán al escenario natural del casco histórico durante la XXIX edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que se celebrará a lo largo de la segunda quincena de junio. Además de los grandes escenarios en la plaza de las Veletas (560 localidades) y San Jorge (360), se aplicará el modelo del año pasado, que programó representaciones de distinto formato en el Gran Teatro (565), la Concatedral de Santa María, el Foro de los Balbos, la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y el Museo Pedrilla. La intención es ampliar aún más esta amalgama de rincones para dar mayor versatilidad al festival, ya convertido en una de las mejores propuestas clásicas del país, junto con Almagro, tras el liderazgo indiscutible del Teatro Clásico de Mérida.

«Seguimos en la línea de los tres últimos años, siempre ampliando, siempre intentando mejorar trabajando con diferentes propuestas», afirma Silvia González, directora del Consorcio Gran Teatro.

Las obras incluidas en la Escena Clásica o sección oficial del festival ya se encuentran prácticamente cerradas. Como siempre, estará lo más granado del circuito nacional, los mejores espectáculos desde el siglo XV hasta prácticamente el siglo XVIII que se han desarrollado en el último año.

El gran teatro programa veinticinco espectáculos

La bombonera de San Antón también tiene lista su programación de primavera, desde ahora hasta finales de mayo. En total, veinticinco espectáculos de música, humor y dramaturgia, cuyas entradas ya pueden adquirirse a través de la web ‘www.granteatrocc.com’, donde además se encuentra disponible todo el calendario de eventos, al detalle.

Hay propuestas para dar y tomar: José Manuel Soto ofrecerá su gira de 30 aniversario el próximo 6 de abril. También llegará La Bien Querida en acústico con Fonal como grupo invitado el 21 de abril. Rozalén recalará con su gira el 4 de mayo, y Luis Piedrahita comandará un montaje de stand up comedy el 5 de mayo. Asimismo, el espectáculo ‘Music has no limits’ estará en Cáceres el 18 de mayo tras haber triunfado en distintos escenarios internacionales. Josema Yuste protagonizará ‘Taxi’ el 19 de mayo, y la Asociación Musical Cacereña brindará ópera y zarzuela el 26 de mayo.

Tampoco faltarán las citas infantiles como ‘El principito y el aviador’ (7 de abril), ‘El gran circo solidario’ (27 de abril), Disney Sinfónico (6 de mayo) o ‘Peter Pan’ (27 de mayo).