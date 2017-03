Cáceres en mayúsculas

NADA DE NADA, ES UN GRAN PEGOTE, NO NOS PODEMOS COMPARAR A OTRAS CIUDADES. CACERES TIENE UN PASADO MEDIEVAL Y SU PIEDRA ES EL GRANITO NO EL HORMIGON, ES UN PEGOTE. PARA QUE SE HAGAN LOS TURISTAS FOTOS CON EL FONDO DE LA PARTE ANTIGUA , POR FAVOR , SI YA ESTA EL PATO CON ESE YA TENEMOS EL RECLAMO, NO ES LA FOTO CON MAS ATRACTIVO DE LA PARTE ANTIGUA, Y LAS SEÑORITAS CAROLINA Y ELENA POR FAVOR ELLAS HAN TENIDO LA IDEA , QUIEN LO HA ECHO ES UN ALBAÑIL, NO QUITEMOS LAS IMPORTANCIA A LOS QUE HACEN EL TRABAJO. MAL MUY MAL ESTE PEGOTE EN LA PLAZA .