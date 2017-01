CáceresTú, a favor de las ayudas basadas en la renta per cápita

El grupo municipal CáceresTú, la marca local de Podemos, mantuvo ayer una reunión con la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres en la que expuso su posición en referencia al documento que presentó el colectivo a diferentes partidos políticos locales y donde éste propuso una serie de medidas para facilitar el día a día de sus asociados. «Estamos a favor de ayudar a las familias, pero a todos los tipos. Hay familias monoparentales que lo están pasado mucho peor y lo necesitan más», explicó Consuelo López, portavoz municipal de la agrupación, quien propone un modelo basado en «criterios objetivos como la renta per cápita».

Ciudadanos (C’s) presentó una moción al respecto en sesión plenaria del ayuntamiento, donde se exponían medidas como beneficios fiscales a las familias numerosas, que salió adelante con el voto favorable del PP y la abstención de socialistas y de CáceresTú. «Nunca votaremos que no a una ayuda a las familias», matiza López, quien afirma, no obstante, que el argumento de que estas fanmilias aportan «capital humano», lo que ayuda a frenar el descenso tan brusco de la natalidad en la ciudad, «no me parece suficiente motivo. Hay que estudiar caso por caso. La condición debe ser la necesidad. En este sentido defendemos a la familia numerosa, a la monoparental, y a todas», dijo. Por último, afirmó que, al igual que su partido a nivel nacional, CáceresTú también reivindica las ayudas destinadas a fomentar la natalidad.