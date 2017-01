Caen un 13% los accidentes pero suben los fallecidos durante este último trienio

Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres --correspondientes al periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre--, durante el último trienio el número de accidentes de tráfico en la provincia ha protagonizado un descenso de casi el 13%, pasando de los 471 accidentes que se registraron en 2014 a los 411 que tuvieron lugar a lo largo del pasado 2016. Si bien, realizando la comparativa tan solo con el año 2015, cuando se produjeron 517 accidentes, el descenso es mucho mayor; concretamente de casi el 21%.

No obstante, a pesar de que los accidentes han experimentado una caída en la provincia, el número de fallecidos sí que ha aumentado en estos últimos tres años. Si en 2014 perdieron la vida en carretera 13 personas, en este 2016 que acaba de finalizar murieron 21 --ocho personas más--, lo cual supone un incremento de casi el 62% en el número de víctimas mortales. Por su parte, durante el 2015 fallecieron 16 personas, con lo cual el incremento realizando la comparativa solamente con el año inmediatamente anterior sería del 31%.

Asimismo, el número de accidentes con víctimas mortales también ha subido con respecto a 2014 y 2015. Si en estos dos años se produjeron 16 siniestros, durante el pasado 2016 tuvieron lugar 17 accidentes con víctimas mortales, de los cuales nueve de ellos (53%) se debieron a salidas de vías; seguidos de colisiones por alcance o atropellos (23%); colisiones frontales (17%); y exceso de alcohol (7%). La salida de vía sigue siendo el principal factor responsable de accidentes de tráfico con víctimas mortales. En 2016, como ya se ha mencionado justo arriba, este motivo representó el 53% del total y en 2015 y 2014 el 44%, con siete salidas de vía de los 16 accidentes con víctimas mortales que se produjeron.

En el apartado de heridos hospitalizados y no hospitalizados es donde más altibajos se producen. Con respecto a los heridos no hospitalizados, en 2016 hubo 531, lo cual supone un descenso de casi el 23% en comparación con 2015 cuando 688 personas resultaron heridas sin requerir hospitalización. Si la comparativa se realiza con 2014, cuando hubo 647 heridos no hospitalizados, el descenso este año es algo menor: de casi el 18%. Por último, en lo que compete a los heridos hospitalizados, en 2016 hubo 56 personas que necesitaron atenciones médicas en centros sanitarios, esto supone cinco personas más que en 2015 cuando fueron 51 los hospitalizados y ocho menos que en 2014 cuando resultaron 64. Así, porcentualmente, en 2016 se produjo un aumento de casi el 10% en comparación con 2015, sin embargo, si se compara el año que acaba de terminar con 2014 la diferencia es de un 12,5% menos de heridos hospitalizados.

VERANO / Cabe mencionar que en el periodo estival --desde el 16 de junio al 31 de agosto-- sí que ha habido un descenso notorio en cuanto a los accidentes de tráfico. En el verano del 2015 se produjeron 104 accidentes con víctimas, 25 más que en 2016 cuando han sido 79, lo cual significa un descenso del 24%. Sin embargo, el número de fallecidos sí que ha aumentado, ya que en el 2015 no hubo ninguna víctima mortal durante las vacaciones veraniegas mientras que este año que acaba de terminar cinco personas perdieron la vida en la carretera.

No obstante, retrocediendo más en el tiempo, la cifra de accidentes con víctimas del verano de 2016 es la menor del último lustro. En el 2014 se produjeron 92 accidentes, en 2013 fueron 83 y en el pasado 2012 resultaron 92. No obstante, cabe mencionar que no había tantos fallecidos durante el verano desde 2012, cuando cinco personas perdieron la vida, cifra que se ha repetido en el último periodo estival. En 2014 solo murió una persona y en el 2013 otra.

Por otra parte, con respecto a la cifra de heridos graves, durante el verano de 2016 se ha incrementado en tres personas, pasando de las 10 que hubo en el 2015 a las 13 que han sufrido lesiones severas esta última época estival. Al contrario que ha sucedido con los heridos de carácter leve: durante el verano de 2015 fueron 136 y este último esa cifra cayó hasta los 99.