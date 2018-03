Camino a la universidad

Aunque hay vuelta atrás, la elección de qué estudiar y dónde es una de las primeras decisiones trascendentales que deben adoptar los jóvenes. Para ayudarles, la Universidad de Extremadura, Uex, lleva dieciséis años organizando las Jornadas de Puertas Abiertas, donde por unos días, estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de toda la región visitan los cuatro campus extremeños.

Ayer, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Uex, Ciro Pérez, junto a personal de la universidad, una profesora y alumnos recibieron a los jóvenes ‘bachilleres’ en el pabellón V Centenario del campus cacereño. Como explica Ciro Pérez, con esta actividad la Uex quiere «dar a conocer la oferta educativa que tenemos, las actividades que hay en los diferentes centros, los servicios con los que cuenta la universidad, deportes, biblioteca, orientación laboral, todos a su disposición y creados para ellos». También informan a los jóvenes sobre la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad, Ebau, antigua Selectividad, una prueba a la que estudiantes de décadas pasadas y actuales temen. «Están en un momento delicado y complicado», argumenta Ciro Pérez, «por eso queremos que se sientan apoyados y pedimos a las familias que tengan paciencia con ellos».

Una de las piezas fundamentales de estas Jornadas de Puertas Abiertas son los alumnos veteranos, jóvenes que hace unos años visitaron también el campus cacereño procedentes de sus pueblos o ciudades con las mismas inquietudes, miedos, curiosidad e ilusión que lo hacían ayer alumnos de toda la región. Joaquín Carpallo es uno de los alumnos veteranos que participan como voluntario en las jornadas. De San Vicente de Alcántara, estudia segundo curso de Turismo y ayer acompañaba a los jóvenes que quieren estudiar lo mismo que él, «cuando vine a ver la facultad en mis años, me la explicaron y la verdad es que me llamó mucho la atención y quería que este año la gente que vienera sintiera lo mismo que yo sentí», explica.

Victoria Cordón es una de las jóvenes que ayer se acercaron a conocer la universidad por dentro. Alumna de 2º de Bachillerato en el IES El Brocense, quiere estudiar Enfermería, «vengo a conocer la universidad, que me informen de cómo está la Selectividad este año, cómo son las clases, conocer más lo que vas a hacer el año que viene y no ir en blanco», resume. María José García viene del IES Carolina Coronado de Almendralejo, quiere estudiar Ciencias del Deporte en la Uex, «si me da la nota», apunta. Es la primera vez que visita la que, probablemente, sea su futura facultad, «también voy a conocer a compañeros que están haciendo la misma carrera que yo», explica.

La jornada es «muy útil» en opinión de Marta Ferreira, estudiante de Terapia Ocupacional y voluntaria, que en su día también fue al campus cacereño procedente de Badajoz para conocer su futura carrera.

Las puertas de la Uex se abrirán estos días a más de 6.000 jóvenes extremeños, tres días en Cáceres, otros tres en Badajoz, uno en Mérida y otro en Plasencia, para ayudarles a recorrer su camino a la universidad.