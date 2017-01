Canal arreglará una avería de agua junto al Serrano Macayo de Cáceres

Dicen que lleva así alrededor de un mes. Algunos como Jaime incluso más: desde finales de la época estival, apunta. «He pasado por ahí a diario, para visitar a un familiar que estaba ingresado en el San Pedro de Alcántara, y la fuga lleva así desde verano», señaló ayer Jaime. Los vecinos de la calle Jesús Asunción se quejan de una avería de agua junto al pabellón Serrano Macayo --concretamente donde se ubican los contenedores de basura--, la cual provoca un charco en la calzada con el riesgo que ello supone cuando cae la noche y, a veces, el líquido pasa a estado sólido.

«Eso lleva más de un mes así y el agua no se llega a secar nunca», apuntó ayer Antonio, residente en uno de los bloques de la calle. Para él, al igual que para otros vecinos, resulta «un poco incómodo» el que no pare de emanar agua y que hasta para tirar la basura tengan que tener cuidado con los charcos. «Si bajas en zapatillas imagínate», añadió otro vecino de la vía que prefiere no revelar su nombre, aunque recalca que el principal problema es «el agua que se lleva desperdiciando» todas estas semanas. «Mes y medio o más lleva esta fuga aquí», señaló.

Los vecinos con los que habló este diario ayer revelaron que no habían alertado de la fuga a Canal Isabel II, la empresa que gestiona el servicio del agua en la ciudad. Sin embargo, alguno afirmó haberle comentado el problema al operario que cierra el parque del Rodeo cada noche. No obstante, la empresa que gestiona la zona verde es Talher y no Canal Isabel II, con lo cual la empresa seguía a día de ayer sin tener ningún aviso por parte de ningún usuario notificando de la avería.

En ese sentido, Canal Isabel II manifestó ayer a este diario su intención de llevar a cabo la reparación de la fuga en los próximos días. De hecho, fuentes del servicio técnico precisaron que operarios pasarían entre ayer y hoy a realizar un primer diagnóstico. El problema, según apuntaron desde la compañía, podría tener que ver con una llave de paso o una boca de riego en mal estado. Lo cual tampoco debería suponer una reparación costosa.

ANTECEDENTES / La zona del pabellón Serrano Macayo viene sufriendo varias averías de agua en los últimos meses. Concretamente, el pasado octubre tuvieron lugar dos incidencias. El 6 de octubre se originó una avería que fue reparada en el mismo día después de que operarios que realizaban labores de adecuación en materia de accesibilidad en el pabellón rompieran sin intención una tubería de PVC.

Asimismo, el 28 del mismo mes tuvo lugar otra fuga, provocada por una rotura en una tubería (de fundición gris y 400 milímetros de radio) que conducía el agua hasta la zona centro de la ciudad y discurría por la calle Jesús Asunción. Si bien, también fue reparada durante el mismo día y cabe mencionar que ningún abonado se quedó sin suministro.