De cañas en Cáceres con tus perros

Puede que en Cáceres no sea una práctica habitual salir de cañas con animales de compañía pero en otros lugares de Europa está a la orden del día; en Alemania, por ejemplo, uno puede hasta ir al cine con sus amigos de cuatro patas. Sin embargo, el hecho de que no sea algo común no quiere decir que no pueda llevarse a cabo, todo lo contrario. En la capital cacereña existen muchos locales que lo permiten. No es de extrañar ver a clientes con sus perros en La Habana y en Bulevar, ambos en la calle Pizarro, en el Corral de las Cigüeñas, en la tapería La Majá (en la plaza Mayor) o en la cafetería de la Cacharrería. También se puede ir de compras: en Decathlon, Kiddy’s Class o en la farmacia de la calle Pintores permiten la entrada con estos animales de compañía.

Desde el Refugio San Jorge quieren que esta situación se convierta en algo habitual y que se empiece a retirar el cartel de «Perros no» de las fachadas de los locales de ocio. Más aún teniendo en cuenta que Extremadura es la región con más perros por habitante de toda España (hay uno por cada tres). Solo en Cáceres capital hay censados cerca de 5.000. Por eso el colectivo ha puesto en marcha una campaña que tiene por objetivo concienciar a la población de que salir con perros es algo de lo más natural. La primera acción consistió en una quedada en el bar La Habana, donde se reunieron varios dueños con sus animales.

Se da la circunstancia de que este establecimiento permite la entrada de canes desde que abriera, hace ya más de dos décadas. «El problema es que la gente no sabe que se puede ir con perros, incluso los propios dueños no se lo plantean. Lo que queremos es normalizar esta situación», explica Sonia Nelly, la encargada de organizar estos eventos en el Refugio San Jorge.

Para Juan Francisco Pache, propietario del bar la Habana, es algo normal. «Suele venir mucha gente con sus perros. Los tienen con sus correas y no ladran ni molestan a nadie. Yo tengo perro y voy al bar siempre con él», indica Pache. En su establecimiento, además, tienen un bebedero detrás de la barra para los canes que entran.

«Para el que tiene un perro es uno más de la familia. A nadie tiene que molestarle que esté sentado junto a su dueño siempre que esté perfectamente atado», señala la organizadora. Su objetivo es continuar realizando acciones como esta para dar a conocer todos los lugares en los que se permite la entrada con perros. De hecho se plantean incluso llevar a cabo una jornada de puertas abiertas para perros en todos estos lugares de la ciudad.

De momento a los únicos locales donde por ley no pueden acceder es a los establecimientos de restauración. Sin embargo Sonia Nelly ya ha abordado con la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura la posibilidad de crear dos espacios en estos lugares, uno en el que se permita la entrada de perros y otro en el que esté prohibido. Igual que se hizo cuando entró en vigor la ley antitabaco. La idea no disgustó a los restauradores, sin embargo esta opción es algo que por el momento está en el aire.

Por otro lado los dueños de perros han iniciado una recogida de firmas para solicitar la mejora de la zona habilitada para estos animales en el parque del Rodeo. Aseguran que el que existe en la actualidad es pequeño para la cantidad de personas que acuden a diario y se quejan porque no tiene alumbrado, no está limpio, con la lluvia se llena de barro, no tiene agua y no está cercado. Han logrado casi 200 firmas en dos días.