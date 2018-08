Un carril bici unirá Casar de Cáceres con la capital cacereña

Si no hay carril bici, venga a criticar que no se fomenta el deporte y el uso de la bicicleta, y ahora que se deciden a hacerlo como una buena iniciativa, siempre tiene que haber el agonías que critica que ahora no se utilizará y que es tirar el dinero, luego claro, que si estamos olvidados, que si no se hacen inversiones como en otras ciudades ... así nos luce el pelo, anda Germán háztelo mirar.