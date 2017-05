Las casetas no abrirán el martes y no habrá día del niño si el consistorio no garantiza que se cumpla la ley

El día del niño y la apertura de las casetas peligran en la feria de San Fernando. Los caseteros se reunieron ayer con los feriantes y llegaron a un acuerdo. Si el gobierno local «no se posiciona» y controla la Feria de Día, evitando que se produzcan cortes de calles por aglomeraciones que incumplen la Ley de Ocio y Convivencia, los caseteros no abrirán el martes y los feriantes no ofrecerán descuentos en los dos días del niño programados: uno mañana (dentro de la preferia) y el segundo el miércoles que viene. Así, los precios no se bajarían hasta un euro, sino que se mantendrían en 3,5 euros.

«La postura es no abrir el martes y, según el devenir de los acontecimientos, si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento se abrirá y si no, no», expresó ayer Raúl Gordillo, propietario de la caseta El 5º Pino. «Pedimos que potencien el Recinto Ferial y que se cumpla la ley. Que nos garanticen que, aunque los locales no saquen barras ni grifos, al final no se produzcan aglomeraciones y se acaben cortando calles», añadió Gordillo.

No obstante, caseteros y feriantes tratarán de mantener una reunión hoy con el equipo de gobierno local para buscar un acuerdo y que el ayuntamiento les garantice que se va a respetar la ley. «La experiencia que tenemos los feriantes cuando se potencia la feria en el centro de las ciudades es muy negativa. En Mérida ya no queda ninguna caseta porque no ganan para los gastos que tienen, ni tampoco atracciones importantes», comentó ayer Antonio García, feriante dueño de varios cacharritos. De hecho, algunos feriantes ya han decidido no montar atracciones en el Recinto Ferial el año que viene.

Tanto caseteros como feriantes aclaran que no quieren «una guerra con el ayuntamiento» y lamentan «los perjuicios que les puedan ocasionar a los ciudadanos», pero aseguran que tienen que protegerse. «Estamos viendo como nuestro sector está en peligro; en riesgo de desaparecer», añadió García. En ese sentido, remarcan que crean alrededor de 500 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos (en fontanería, electricidad, carpinteros...).

COMPATIBLE / «Yo es que no veo la polémica», zanjó ayer la alcaldesa a preguntas de los periodistas. «Cada uno es muy libre de ir donde quiera y cuando quiera», señaló Elena Nevado, para quien es compatible la Feria de Día con las casetas del Recinto Ferial. «El centro tiene todo su derecho a poner sevillanas, y las tiene que poner, que para eso estamos en feria. Eso sí, no pueden sacar barras a la calle porque para eso está la feria de San Fernando y tiene un recinto acondicionado en el ferial. Pero en el centro se puede disfrutar de las terrazas. Lo que los empresarios tienen que hacer es tener ofertas que atraigan al cliente».

La alcaldesa dijo que ha mantenido reuniones con los caseteros y que siempre han tenido «buen talante». En este sentido, abogó por disfrutar de estos días y recordó que todos los días de feria, desde las 13.00 horas, en las casetas de animación del ferial se ofrecerán tapas con consumición.