Casi 300 policías y control de alcohol a menores marcan el inicio de Womad

Arranca la cita con la música y el color en Cáceres con un refuerzo en la seguridad y especial atención al consumo de alcohol en menores. El concejal Rafael Mateos presentó ayer el dispositivo que desplegarán en las zonas de conciertos para garantizar que las tres jornadas se desarrollen sin incidentes. 45 policías locales por turno (mañana, tarde y noche) y 202 servicios y un centenar de policías nacionales con un apoyo de la unidad de intervención policial de Valladolid patrullarán y supervisarán la seguridad hoy y el fin de semana. Habrá 13 puntos de control de bebida en los accesos a los tres escenarios -Plaza Mayor, Gran Vía, Pintores, plaza del Duque, plazuela del Socorro, Arco de España, General Ezponda-Ríos Verdes, Andrada, Paneras-De la Cruz, Arco del Cristo, Santa Clara, Arco de Santa Ana y Hernando Pizarro- para comprobar que nadie introduzca ningún objeto peligroso como vidrio o botellas con tapones de plástico. Según detalló ayer Mateos, agentes de paisano recorrerán las zonas de conciertos para supervisar que ningún menor consume alcohol.

El recinto contará con seis salidas de emergencia y con la presencia de voluntarios de ARA, DYA, Cruz Roja, bomberos y sanitarios. En cuanto al tráfico, quedarán restringidas a la circulación los accesos al casco histórico por la plaza de la Concepción, del Duque, San Juan y Santa Clara hasta el domingo y la parada del taxi de la plaza Mayor se traslada a la plaza Marrón. Por su parte, la Guardia Civil realizará controles de alcohol y drogas en los accesos de la capital cacereña. En la plaza Mayor, epicentro del festival, los hosteleros podrán instalar sus terrazas en horario de mañana. Por la tarde, podrán sacar barras de bebida, pero tendrán que retirar los veladores y el mobiliario al interior de los locales.

Cabe destacar que este año, la cita musical inaugura la iniciativa pionera que pone en marcha el ayuntamiento para evitar situaciones de acoso sexual en eventos multitudinarios. Para ello, habrá un punto de información en el arco de la Estrella y folletos informativos.

En cuanto a la limpieza, instalarán 53 baños químicos, 4 casetas sanitarias, 160 contenedores y 13.000 sacos de basura. El festival se suma también a la iniciativa ‘Cada lata cuenta’, una propuesta europea para concienciar sobre el reciclaje de latas de bebida que reforzará la presencia de contenedores. Por su parte, Mateos hizo un llamamiento a los empresarios para que dejen entrar al baño para evitar aglomeraciones en los baños públicos que se instalarán en diferentes puntos. Respecto al dispositivo de limpieza, los vecinos del casco histórico mostraron ayer su malestar porque «no se ha contado con ellos» para elaborar el plan. Según asegura su presidente Juan Manuel Honrado, «los baños químicos no son la alternativa adecuada, ya que a la hora están saturados y la gente orina en la calle». «No estamos en contra del Womad y no pedimos que la gente no beba en la calle, sino que haya fórmulas para que funcione mejor», concluyó ayer.

La jornada de conciertos arranca a las 20.00 horas en la plaza Mayor y durante todo el día suma actividades paralelas como cine en la filmoteca (18.30 horas), exposiciones en Los Siete Jardines con fotografías de Willy Jamma y de Rodrigo Montero en el restaurante Eustaquio Blanco y un espacio para la reivindicación mañana y pasado con la lectura de un manifiesto a favor de los refugiados junto a una pancarta que lucirá desde mañana en uno de los balcones de la plaza.